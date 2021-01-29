Avrupa İlaç Ajansı AstraZeneca'nın koronavirüs aşısını onayladı

Hollanda İlaç Değerlendirme Kurulu (MEB) Başkanı Ton de Boer, "Bu üçüncü Covid - 19 aşısıyla, koronavirüsle mücadeleye, başka bir etkili ve güvenli aşı ekliyoruz" dedi.

Test çalışmalarına katılan kişilerin bir kısmına yarım doz aşı yapılırken, bir bölümüne yam doz uygulandı. Katılımcıların geri kalanına ise, 2 tam doz aşı yapıldı. 1,5 doz uygulanan grupta yüzde 90 koruma sağlanırken, 2 tam doz alanlarda aşının etkisi yüzde 62 olarak belirlendi.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca firması tarafından geliştirilen koronavirüs aşısını onayladı. Bu, EMA'nın Avrupa Birliği (AB) içerisinde kullanılmasını önerdiği üçüncü aşı oldu.

Daha önce onaylanan Pfizer - BioNTech ve Moderna aşılarının aksine, buzdolabı sıcaklığında saklanabilen ve bu nedenle daha yaygın kullanılamasr mümkün olan AstraZeneca aşısı, 2 dozdan oluşuyor. İlk dozun uygulanmasından 4 ila 12 hafta arasında ikinci doz yapılıyor.

AstraZeneca aşısının, 18 yaş ve üstü kişilerin yüzde 60'ını koruduğunu belirlendi. EMA kaynaklarına göre, aşının, 55 yaş ve üzerindeki insanların korunması konusunda sınırlı kanıtlar bulunuyor. Bunun nedeni, testlere katılanların çoğunun daha genç yaştaki kişiler olması.

Hollanda İlaç Değerlendirme Kurulu'na göre, bu nedenle 55 yaşın üzerindeki kişiler için net bir sonuca varmak mümkün değil. EMA Başkanı de Boer, aşının 55 yaş ve üzeri için güvenli olduğuna dair güvenilir bilgiler bulunduğunu vurguladı.

'Yaşlılar için de kullanılabilir'

Hollandalı yetkili, "Bu yaş grubunun iyi bir bağışıklık tepkisine sahip olduğunu gösteren diğer aşılarla ilgili deneyimlere dayanarak, AstraZeneca aşısının da bu grupta koruma sağlaması beklenmektedir. Bu nedenle aşı yaşlılar için de kullanılabilir" diye konuştu.