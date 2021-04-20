HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Avrupa İlaç Ajansı'ndan Johnson & Johnson aşısı açıklaması

Avrupa İlaç Ajansı'ndan Johnson & Johnson aşısı açıklaması

20.04.2021 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Genel Direktörü Emer Cooke, Covid-19’a karşı geliştirilen Johnson & Johnson aşısının faydasının riskinden daha fazla olduğunu belirterek, kan pıhtılaşması vakaları ile aşı arasında muhtemel bağlantı bulunduğunu açıkladı.

Avrupa İlaç Ajansı'ndan Johnson & Johnson aşısı açıklaması

EMA Genel Direktörü Emer Cooke düzenlediği basın toplantısında, Johnson & Johnson tarafından üretilen ve kan pıhtılaşması vakalarıyla ilgisi olduğundan şüphelenilen Covid-19 aşısıyla ilgili EMA’nın görüşünü bildirdi. Cooke, Johnson & Johnson aşısının faydasının riskinden daha fazla olduğunu açıkladı.

KAN PIHTILAŞMASI İLE AŞI ARASINDA MUHTEMEL BAĞLANTI BULUNDU

Kan pıhtılaşmasının çok nadir görülen bir yan etki olduğunu ifade eden Cooke, aşının ABD’de 7 milyon kişiden 8’inde nadir kan pıhtılaşması oluşturduğunu belirtti. Cooke, aşı ile kan pıhtılaşması vakaları arasında muhtemel bağlantı bulduklarını belirterek, kan pıhtılaşmanın çok nadir görülen bir yan etki olduğunu vurguladı. Cooke, aşının kullanılıp kullanmayacağına ulusal makamların karar vereceğini ve pıhtılaşma vakalarının Avrupa’da görülmediğini açıkladı.

ARAŞTIRMALAR DEVAM EDECEK

Aşıların Covid-19 ile mücadelede kilit rol oynadığını söyleyen Cooke, bazen denemelerde yan etkileri tespit etmenin mümkün olmadığını açıkladı. Araştırmaların devam edeceğini kaydeden Cooke, "Verileri daha derinlemesine incelemek için Johnson & Johnson üzerinde çalışmalar yapacağız" dedi.
Doktorların ve hastaların belirtilerden haberdar olmalarını çok önemli olduğunu belirten Cooke, "Bir uzmanın erken müdahalesi sonucu değiştirebilir" ifadelerini kullandı.

İSVEÇ VE DANİMARKA AŞI KULLANIMINI ASKIYA ALMIŞTI

ABD federal sağlık kurumları tarafından yapılan açıklamalarda, Johnson & Johnson tarafından geliştirilen Coivd-19 aşısını kullanan 6 kişide kan pıhtılaşması tespit edilmesinin ardından aşının kullanımının durdurulması yönünde tavsiyede bulunulmuştu. Açıklamanın ardından J&J yetkilileri, aşının Avrupa piyasasına sürülmesinin geciktirdiğini ifade etmişti.

İsveç ve Danimarka’da, Johnson & Johnson aşısı kullananlarda, AstraZeneca aşısı ile benzer “kan pıhtılaşması” raporları nedeniyle, aşının kullanımını askıya almıştı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde spor yaparken ihtiyacınız olan her şeyEvde spor yaparken ihtiyacınız olan her şey
Gerginlik tırmandı! Polise bombalı saldırı girişimiGerginlik tırmandı! Polise bombalı saldırı girişimi
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

En Çok Okunan Haberler

İşte vaka sayısı en çok artan ve azalan iller

İşte vaka sayısı en çok artan ve azalan iller

Sabancı'yı ifşa etmişti! 'Beni yatağa atabileceğini düşündü'

Sabancı'yı ifşa etmişti! 'Beni yatağa atabileceğini düşündü'

Kılıçdaroğlu'ndan flaş '128 milyar dolar' açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan flaş '128 milyar dolar' açıklaması

Çad Cumhurbaşkanı cephede hayatını kaybetti!

Çad Cumhurbaşkanı cephede hayatını kaybetti!

Türkiye'ye 1 milyar dolarlık tazminat istedi

Türkiye'ye 1 milyar dolarlık tazminat istedi

'Kayıp atlar' MHP'de istifa getirdi

'Kayıp atlar' MHP'de istifa getirdi

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Son Dakika! Mısır'da tren kazası: 100'den fazla kişi yaralandı

Son Dakika! Mısır'da tren kazası: 100'den fazla kişi yaralandı

Dünyanın en büyük aşı üreticisi Hindistan'da durum daha kötüye gidiyor

Dünyanın en büyük aşı üreticisi Hindistan'da durum daha kötüye gidiyor

O ülkeleri örnek gösterdi: Birkaç haftalık tam kapanma...

O ülkeleri örnek gösterdi: Birkaç haftalık tam kapanma...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.