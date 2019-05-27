Avrupa kararını verdi! Sonuçlar herkesi şaşırttı!

Üye ülkelerin ulusal hukuk kurallarına göre yapılan seçimlerde genel olarak oy kullanma yaşı 18 olurken bu yaş sınırı, Avusturya ve Malta'da 16, Yunanistan'da da 17'ye indi. AP seçimlerine katılım sadece Belçika, Lüksemburg, Bulgaristan, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde zorunlu olurken diğer 23 ülkede serbest bırakıldı. Öte yandan, AB ülkelerinden Belçika, İspanya, İtalya, Almanya ve Yunanistan'da AP seçimleri ile bazı yerlerde belediye, bölge, federal, eyalet ve özerk yönetim seçimleri de yapıldı. Romanya'da halk, AP dışında "Yolsuzluk suçu işleyenlere af getirilsin mi? Hükümet acil kararname ile yolsuzluk suçu işleyenleri affetsin mi?" sorusunun yöneltildiği referandum için de oy kullandı. Birliğin yasama organı AP, AB Konseyi ile birliğin yasalarını kabul ediyor ve bütçesini onaylıyor. AB'nin resmi takvimine göre 20-21 Haziran'da AB Konseyi toplantısı ve 2 Temmuz'da AP'nin seçilen üyelerinin ilk genel oturumu yapacağı öngörülüyor. SEÇİMLERE KATILIM ARTTI AP, yaklaşık 400 milyon AB vatandaşının katılma hakkı bulunan AP seçimleri sonucuna ilişkin öncü tahminleri yayımladı.

Buna göre, 2014 yılında katılımın yüzde 42,6 oranında gerçekleştiği AP seçimlerinde, 2019'da sandığa gitme oranı yüzde 51'e yükseldi. Toplam 751 milletvekillinin belirlendiği AP seçimlerinde, Avrupa Halk Partisi (EPP) ilk sırada yer aldı. EPP'nin milletvekili sayısı 173 olurken, EPP'yi 147 milletvekili ile Sosyal Demokratlar (S&D) izledi. Avrupa İçin Liberal ve Demokrat İttifakı (ALDE) 102 milletvekili, Avrupa Yeşiller Partisi (EFA) 71 milletvekili, Avrupa Muhafazakarları ve Reformistleri (ECR) 58 milletvekili, Uluslar ve Özgürlükler Avrupası (ENF) 57 milletvekili, Özgürlükler Avrupası ve Doğrudan Demokrasi (EFDD) 56 milletvekili, Avrupa Birleşik Solu-İskandinav Yeşil Solu (GUE/NGL) 42 milletvekili çıkardı. Geriye kalan 45 milletvekili ise bağımsız adaylardan seçildi. ALMANYA'DAKİ AP SEÇİMLERİNDE KAZANA YEŞİLLER PARTİSİ OLDU Almanya'daki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde kesin olmayan ilk sonuçlara göre Yeşiller Partisi yüzde 22 oy alarak birinci oldu. Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'nin sandık çıkış anketine göre, Yeşiller oylarını bir önceki seçime göre yüzde 11,1 artırdı ve AP'de 22 sandalye elde etti. Böylelikle Yeşiller bir önceki seçimlere göre oylarını iki kat artırdı.

Başbakan Angela Merkel'in partisi olan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) yüzde 21,9, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) ise yüzde 6 oy aldı. Buna göre, Birlik Partileri toplamda yüzde 27,9 oy kazandı. Birlik Partilerinin AP'deki sandalye sayısı toplam 28 oldu. CDU'nun 2014'teki seçimlere göre oy oranı yüzde 8 düştü. AP seçimlerinde en fazla oy kaybeden parti ise Sosyal Demokrat Parti (SPD) oldu. SPD yüzde 15,6 oy alarak bir önceki seçimlere oranla yüzde 11,7 oy kaybetti. SPD bu sonuçla tarihindeki en kötü hezimeti yaşadı. Hür Demokrat Parti (FDP) oylarını yüzde 2,1 oranında artışla yüzde 5,5'e çıkardı. Muhalefetteki Sol Partinin (Die Linke) oy oranı yüzde 5,5 oldu. AFD YÜKSELİŞİ SÜRÜYOR Oylarını yüzde 3,4 artıran aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi de yüzde 10,5 ile AP'de temsil edilmeye devam edecek. AfD bu sonuçla 6 olan milletvekili sayısını 10'a çıkarabilecek güce ulaştı. İlk sonuçlara göre, Almanya’da AP seçimlerine katılım oranı yüzde 59 olarak gerçekleşti. Ülkede 2014'te yapılan AP seçimlerine katılım yüzde 48'de kalmıştı.

AP SEÇİMLERİNİ İSPANYA VE PORTEKİZ'DE SOSYALİSTLER KAZANDI AP'nin 751 parlamenterinden 54'üne sahip olan ki resmi olmayan sonuçlara göre, Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) 18 parlamenter ile birinci sırada yer aldı. ABC ve El Diario gazetelerinde yayınlanan iki ayrı sandık başı seçim sonuçlarında benzer öngörülerin çıktığı görüldü. İspanya'da 28 Nisan'da yapılan genel seçimlerden birinci çıkan ancak tek başına iktidara gelecek çoğunluğu yakalayamayan PSOE, AP seçimlerinde de ülke siyasetinde birinci sıradaki yerini korudu. Resmi olmayan sandık başı sonuçlarına göre PSOE 18, sağ görüşlü Halk Partisi 11-12, liberal sağ görüşlü Vatandaşlar 8-9, Podemos 7, aşırı sağ görüşlü Vox partisi 4-5, ayrılıkçı Katalan partiler Katalonya için Birlik (JxCAT) ve Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) da 4-5 parlamenter çıkardı. Bu sonuçlara göre, Katalonya'da 1 Ekim 2017 tarihinde yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumundan dolayı tutuklu yargılanan ve 26 Nisan'daki genel seçimde milletvekili seçilen ERC'nin liste başı adayı Oriol Junqueras ile Belçika'ya kaçan ve JxCAT'ın liste başı adayı olan eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont'in AP parlamenteri seçildikleri belirtildi.

PORTEKİZ'DE SEÇİMLER Diğer yandan, AP'de 21 parlamenteri bulunan Portekiz'de de mevcut durumda azınlık hükümetiyle iktidarda olan Sosyalist Partinin (PS), resmi olmayan sandık başı sonuçlara göre oyların yüzde 30'undan fazlasını alarak birinci parti çıktığı bildirildi. AP SEÇİMLERİNİ FRANSA'DA AŞIRI SAĞCILAR KAZANDI Fransa'da Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerini, resmi olmayan sonuçlara göre aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN), iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketini (LREM) yüzde 1,2 puan farkla geride bırakarak kazandı. Ülke genelinde 34 listenin yarıştığı AP seçimlerini, Ipsos araştırma şirketinin resmi olmayan sandık başı sonuçlarına göre, RN yüzde 23,3 oyla kazandı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu iktidardaki LREM yüzde 22,1 oyla ikinci sırada yer aldı. Yeşiller Partisi (EELV) yüzde 12,8 oy ile yüzde 8,3 oy alan merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisini (LR) geçerek üçüncü sıraya yerleşti. EELV'nin, 2014 seçimlerindeki oy oranı yüzde 8,95 idi. Seçimde merkez sol Sosyalist Parti (PS) ve aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi (LFI) yüzde 6,7 oy aldı.

AVUSTURYA'DA AP SEÇİMLERİNDE MERKEZ SAĞ PARTİ BİRİNCİ ÇIKTI Avusturya’da Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde, resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan Sebastian Kurz’un liderliğindeki Avusturya Halk Partisi (ÖVP) yüzde 34,5 oyla birinci oldu. Avusturya Devlet Televizyonu ORF’nin açıkladığı resmi olmayan sandık başı sonuçlarına göre, iktidardaki ÖVP oylarını bir önceki seçime göre yüzde 7,7 oranında artırarak, yüzde 34,5'e yükseltti. AP'nin 2014'teki seçimlerinde 5 milletvekili çıkaran merkez sağ parti, bu seçimlerde tahminlere göre 7 milletvekili çıkaracak. Ana muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ise seçimde yüzde 23,5’lik oyla ikinci parti oldu. Bir önceki seçimlerde 5 milletvekili çıkaran partinin milletvekili sayısı değişmezken, oy oranının az da olsa gerilediği görülüyor. AŞIRI SAĞDA OY KAYBI Aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) eski Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache’nin geçen hafta basında da yer alan, "2017’de, bir Rus yatırımcının partilerine yardım yapması durumunda devlet ihalelerinde Rusya’ya kolaylık sağlanacağı" yönündeki ifadelerinin bulunduğu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından, partinin girdiği ilk seçimde tahminlere göre yüzde 2,2 oranında oy kaybettiği kaydediliyor.

Aşırı sağcı FPÖ 2014 seçimlerinde yüzde 19,7 oy oranına ulaşarak 4 milletvekilini AP’ye göndermişti. Bu seçimlerde oyu 17,5’e gerileyen aşırı sağcılar 3 milletvekili çıkarabiliyor. Avusturya’da 2017’de yapılan genel seçimlerde ciddi bir hezimet yaşayan Yeşiller Partisi, yüzde 4 seçim barajını aşamadığı için meclis dışında kalmıştı. AP seçimlerinde yeniden toparlanmaya başlayan Yeşiller, yüze 13,5 oy oranıyla AP'ye 2 milletvekili gönderebiliyor. Yeni Avusturya Partisi (NEOS) ise yüzde 8 oyla AP’ye bir milletvekili göndermeye hak kazandı. Ülkede 2014’teki seçimlerde katılım oranı yüzde 45,4 seviyesinde gerçekleşirken, bu seçimlerde katılımın yüzde 55'e çıktığı kaydedildi. Avusturya'da 2014'teki seçimlerde merkez sağ ÖVP yüzde 26,9 oy ve 5 milletvekili ile birinci, SPÖ 24,1 oy ve 5 milletvekiliyle ikinci, aşırı sağcı FPÖ ise 19,7 oy ve 4 milletvekili ile üçüncü olmuştu. Yeşiller Partisi 14,5'lik oyla 3, NEOS yüzde 8,1 ile bir milletvekili çıkarmıştı. MACARİSTAN'DA AP SEÇİMLERİNİ FİDESZ-KDNP İTTİFAKI KAZANDI

Macaristan'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre, hükümette yer alan Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) ve Hristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) ittifakı kazandı. Oyların yüzde 99'unun sayıldığı resmi olmayan sonuçlara göre, Fidesz-KDNP ittifakı oyların yüzde 52'sini alarak birinci parti oldu. Yüzde 5 seçim barajının uygulandığı ülkede, Demokratik Koalisyonu (DK) yüzde 16, Momentum yüzde 9, Macar Sosyalist Parti (MSZP) ve Jobbik de yüzde 6'şar oy aldı. AP'ye 21 milletvekili gönderme hakkı bulunan Macaristan'da bu sonuçlara göre, Fidesz-KDNP ittifakı 13, DK 4, Momentum 2, MSZP ve Jobbik ise birer sandalye kazandı. Macaristan'da 2014 yılındaki AP seçimlerine katılım oranı yüzde 28 iken bu seçimlerde rekor kırarak katılım yüzde 43 oldu. AP SEÇİMLERİNİ HIRVATİSTAN VE SLOVENYA'DA SAĞCI PARTİLER KAZANDI Balkanlardaki Avrupa Birliği (AB) üyesi Hırvatistan ve Slovenya'da, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin resmi olmayan ilk sonuçları açıklandı. Hırvatistan'da 33 listenin yarıştığı AP seçimlerini, resmi olmayan ilk sonuçlara göre, merkez sağ partisi Hırvat Demokrat Birliği (HDZ) oyların yüzde 23,4'ünü alarak kazandı. Ülkedeki merkez sol Sosyal Demokrat Parti (SDP) ise oyların yüzde 18,36'sını alarak ikinci sırada yer aldı.

AP'de 12 sandalyeye sahip olan Hırvatistan'da Merkez Seçim Kurulu (DIP), oyların yüzde 93,31'inin sayıldığını belirterek, HDZ'nin 4, SDP'nin 4, Mislav Kolakusnic listesinin 1, Hırvat Egemenlerin 1, Canlı Duvarın 1 ve Amsterdam Koalisyonunun 1 milletvekili çıkardığını açıkladı. Yaklaşık 4 milyon seçmenin bulunduğu ülkede seçime katılım oranı ise yaklaşık yüzde 22 oldu. Slovenya'da ise resmi olmayan ilk sonuçlara göre, göçmen karşıtı politikasıyla bilinen sağcı parti Slovenya Demokratik Partisi ve Sloven İnsan Partisi (SDS-SLS) Ortak Listesi oyların yüzde 26,5'ini alarak seçimden zaferle çıktı. AP'de 8 sandalye ile temsil edilen Slovenya'da SDS-SLS 2-3, sistem karşıtı ve mevcut başbakanın partisi Marjan Sarec'in Listesi Partisi (LMS) ile Sosyal Demokratlar 1-2 milletvekili çıkardı. Slovenya'da seçime katılım oranı ise yüzde 31 olarak açıklandı. Bu oran 2014 seçimlerinde ise yüzde 24,6 olmuştu. İTALYA'DA AŞIRI SAĞ PARTİ AP SEÇİMLERİNDEN BİRİNCİ ÇIKTI Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin İtalya ayağını resmi olmayan sonuçlara göre, koalisyon hükümetinin ortağı aşırı sağ görüşlü Lig Partisi kazandı.