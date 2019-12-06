Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Mijatovic: "Bosna'daki göçmenlerin durumu utanç verici"

Mijatovic, Vucjak'taki kampın kurulmasının en başından beri hatalı bir karar olduğunu vurgulayarak, "Yakın zamanda Yunanistan'daki göçmen kamplarını da ziyaret ettim, ancak Bosna Hersek'te, daha önce hiç karşılaşmadığım bir manzarayla karşılaştım. Bu utanç verici." dedi.

Vucjak Kampı'nda çadırlarda kalan yüzlerce göçmenin çok ağır koşullarda yaşam mücadelesi verdiğine işaret eden Mijatovic, "Göçmenleri bu koşullar altında barındırmak insanlık dışı ve kabul edilemez bir durum." ifadelerini kullandı.

Mijatovic, binlerce düzensiz göçmenin ağır koşullarda kaldığı kamplara yaptığı ziyaretlerin ardından Bosna Hersek'teki yetkili makamlar ve yardım kuruluşları ile bir araya gelerek göçmen meselesinin çözümü noktasında görüşmeler gerçekleştirdi.

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'in farklı şehirlerindeki göçmen kamplarını ziyaret eden Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, kamplardaki yaşam koşullarının "utanç verici" olduğunu ifade etti.

Vucjak Kampı'nın çok önceden boşaltılıp kapatılması gerektiğine dikkati çeken Mijatovic, "Başka bir bölgeye taşınması gereken göçmenlerin sayısı 500 ila 600. Devletin bu duruma müdahil olmaması için hiçbir neden yok." diye konuştu.

Mijatovic, Bosna Hersekli devlet yetkililerinin göçmen krizini çözmek adına bir şeyler yaptıklarını göremediğini dile getirerek, ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) ve bazı kantonların bu noktada sorumluluk almak istememesinin üzücü olduğunu kaydetti.

- "Hırvatistan polisinin kötü muamelesi cezasız kalmamalı"

Bosna Hersek'te halen 8 bine yakın göçmen bulunduğunu anımsatan Mijatovic, bunun başa çıkılabilecek bir rakam olduğunu ve iyi bir bir planlama ile durumun kontrol altına alınabileceğini söyledi.

Hırvatistan polisinin sınırı kaçak geçmeye çalışan göçmenleri darp etmesine de değinen Mijatovic, "Bu muamele Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne de aykırıdır. Hırvatistan'ın göçmenleri geri gönderme durumuna son vermesi ve göçmenlere şiddet uygulayan polis memurları hakkında soruşturma başlatması gerekiyor. Bu muameleler cezasız kalmamalı." dedi.

