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Avrupa Konseyi üyelerinden Diyarbakır annelerine ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 16:04 | Son Güncelleme

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Denetim Komisyonu Türkiye eş raportörleri Jakob Wienen ve Yoomi Renström, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerini ziyaret etti - Wienen: - "Bu büyük acıyı, bu yakarışı biz de dinledik. Bunu ileteceğiz, aktaracağız. Onların durumunun iyileşmesi, acılarının sona ermesine katkı sağlamak isteriz" - Renström: - "Bu, en temel çocuk ve insan haklarıyla ilgili bir konu"

DİYARBAKIR (AA) - Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Denetim Komisyonu Türkiye eş raportörleri Jakob Wienen ve Yoomi Renström, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de bulunan Renström ve Wienen'in de aralarında bulunduğu heyet, Diyarbakır'da bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

Heyettekiler, çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP il binası önünde eylemlerini sürdüren anne ve babaları da ziyaret ederek, yaşadıkları acıları dinledi.

Wienen, yaptığı açıklamada, eş raportörler olarak yerel demokrasinin durumunu incelemek üzere Türkiye'de bulunduklarını, bu kapsamda Diyarbakır'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tüm kesimlerle görüşüp, dinlemeye gayret gösterdiklerini belirten Wienen, ziyaretleri tamamladıktan sonra rapor hazırlayacaklarını bildirdi.

Ziyaret kapsamında HDP il binası önündeki anneler ile de görüşmek istediklerini anlatan Wienen, şöyle konuştu:

"Annelerin yakarışlarını, acılarını dinledik, kulak verdik. Bizim görevimiz yerel yönetimlerin durumunu tespit etmek, resmini çekmek. Bu büyük acıyı, bu yakarışı biz de dinledik. Bunu ileteceğiz, aktaracağız. Onların durumunun iyileşmesi, acılarının sona ermesine katkı sağlamak isteriz. Tabii bizim doğrudan yapabileceğimiz bir şey yok."

- "Resmin tamamını anlamaya çalışıyoruz"

Bir gazetecinin, çocukların geri getirilmesi noktasında girişimlerinin olup olmayacağı sorusunu yanıtlayan Wienen, "Bu iddiaları ve şikayetleri ben de duydum, biliyorum, haberim var. Ancak şu anda bir şey söyleyecek durumda değilim. Resmin tamamını anlamaya çalışıyoruz, belge, bilgi topluyoruz. İkinci ziyaretimiz daha olacak, o ziyareti de tamamladıktan sonra ayrıntılı bilgi sahibi olacağız. Ancak o zaman belki ne yapılabilir, bir şey söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Renström de "Biz ilk defa çocukların, gençlerin, küçüklerin bu tür olaylara alet edilişine tanık olmuyoruz. Başka yerlerde de bu oldu. Bu herhangi bir siyasi partiyle ya da siyasetle izah edilecek bir durum değil. Bu, en temel çocuk ve insan haklarıyla ilgili bir konu. Bunu vurgulamak isterim." dedi.

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