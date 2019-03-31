BERLİN (AA) - Yeni Zelanda’da iki hafta önce terör saldırısına maruz kalan El Nur Camisi'nin imamı Gamal Fouda, "Christchurch’daki bu katliam, Yeni Zelanda tarihinde ve dünyada nefret ve İslamofobik söylemi sonlandırmak için bir dönüm noktasıdır." dedi.

Fouda, Almanya’nın Hamburg kentinde düzenlenen Avrupa Müslümanlar Forumu Konferansı’nda bir konuşma yaptı.

ABD’de 11 Eylül 2001’de düzenlenen terör saldırısının gerçekten dünyanın çehresini değiştirdiğini ve Müslümanlara karşı nefret ve ırkçılık tohumlarını ektiğini belirten Fouda, "Christchurch’daki bu katliam ise Yeni Zelanda tarihinde ve dünyada, nefret ve İslamofobik söylemi sonlandırmak için bir dönüm noktasıdır." ifadesini kullandı.

Siyasetçilerden, Müslümanlara karşı nefret içeren konuşma yapanlara ve ırkçılığa karşı yasalar çıkarmalarını isteyen Fouda, medyanın da İslam düşmanlığına karşı tavır almasını talep etti.

Christchurch’teki saldırıların sadece bu kentte yaşayan Müslümanlara karşı değil dünya barışına ve sevgiye karşı bir savaşın başlangıcı olduğunu ifade eden Fouda, "Ancak kimse insanların birbirine olan sevgisini yenemez. Biz parçalanmayız. Biz kötüye karşı birlikte duruyoruz." diye konuştu.