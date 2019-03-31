HABER

Avrupa Müslümanlar Forumu Konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 00:05 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda’daki Christchurch kentindeki El Nur Camisi'nin imamı Gamal Fouda: - "Christchurch’daki bu katliam, Yeni Zelanda tarihinde ve dünyada, nefret ve İslamofobik söylemi sonlandırmak için bir dönüm noktasıdır"

BERLİN (AA) - Yeni Zelanda’da iki hafta önce terör saldırısına maruz kalan El Nur Camisi'nin imamı Gamal Fouda, "Christchurch’daki bu katliam, Yeni Zelanda tarihinde ve dünyada nefret ve İslamofobik söylemi sonlandırmak için bir dönüm noktasıdır." dedi.

Fouda, Almanya’nın Hamburg kentinde düzenlenen Avrupa Müslümanlar Forumu Konferansı’nda bir konuşma yaptı.

ABD’de 11 Eylül 2001’de düzenlenen terör saldırısının gerçekten dünyanın çehresini değiştirdiğini ve Müslümanlara karşı nefret ve ırkçılık tohumlarını ektiğini belirten Fouda, "Christchurch’daki bu katliam ise Yeni Zelanda tarihinde ve dünyada, nefret ve İslamofobik söylemi sonlandırmak için bir dönüm noktasıdır." ifadesini kullandı.

Siyasetçilerden, Müslümanlara karşı nefret içeren konuşma yapanlara ve ırkçılığa karşı yasalar çıkarmalarını isteyen Fouda, medyanın da İslam düşmanlığına karşı tavır almasını talep etti.

Christchurch’teki saldırıların sadece bu kentte yaşayan Müslümanlara karşı değil dünya barışına ve sevgiye karşı bir savaşın başlangıcı olduğunu ifade eden Fouda, "Ancak kimse insanların birbirine olan sevgisini yenemez. Biz parçalanmayız. Biz kötüye karşı birlikte duruyoruz." diye konuştu.

Fouda, saldırıdan sonra Müslümanlarla dayanışma içinde olan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’e, Yeni Zelanda'daki diğer dinlerin temsilcilerine ve tüm Yeni Zelandalılara teşekkür etti.

Avrupa’da yükselen ırkçılığa ve İslamofobi'ye karşı Müslümanların neler yapabileceğinin değerlendirildiği konferansa çok sayıda ülkeden Müslüman derneklerin temsilcileri katıldı.

Avrupa Müslümanlar Forumu, Yeni Zelanda’daki terör saldırısının ardından Hamburg’da acil toplanma kararı almıştı.

Yeni Zelanda’nın Christchurch’teki El Nur ve Linwood camilerine 15 Mart Cuma günü düzenlenen terör saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 50 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi de yaralanmıştı.

PARTNEREvsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!Evsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!
GÜNCELLEME 3 - Kocaeli'de fabrika yangınıGÜNCELLEME 3 - Kocaeli'de fabrika yangını
TEM'de minibüs devrildi: 2 yaralı(Geniş haber)TEM'de minibüs devrildi: 2 yaralı(Geniş haber)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupalı Müslümanlar Forumu European Muslim Forum Hamburg

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener seçim uyarısını yineledi: 1 Nisan'dan itibaren...

Meral Akşener seçim uyarısını yineledi: 1 Nisan'dan itibaren...

Dönme dolapta cinsel ilişkiye girdiler!

Dönme dolapta cinsel ilişkiye girdiler!

Uçaktaki yolcu o anları anlattı! Erkan Petekkaya’yı savunan Mustafa Uslu'ya şok cevap

Uçaktaki yolcu o anları anlattı! Erkan Petekkaya’yı savunan Mustafa Uslu'ya şok cevap

G.Saray'ın yıldızına devlet yasal işlem başlattı!

G.Saray'ın yıldızına devlet yasal işlem başlattı!

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Erdoğan'dan sert mesaj! 'Öyle davulla zurnayla gitmeye gerek yok'

Erdoğan'dan sert mesaj! 'Öyle davulla zurnayla gitmeye gerek yok'

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

AK Partili genci rencide etmek istedi!

AK Partili genci rencide etmek istedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
30 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

30 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Oy kullanmaya giderken gerçekleşen kazada 4'ü ağır 17 kişi yaralandı

Oy kullanmak için yola çıktılar! Sonrası korkunç

Doktor ve öğretmen sağlık merkezinde darp edildi

Doktor ve öğretmen sağlık merkezinde darp edildi

Gebze'de korkutan fabrika yangını! Patlamalar oluyor

Gebze'de fabrika yangını! Patlamalar oluyor

Artvin’de yağışların az olması ile baraj suları çekildi asırlık köy ortaya çıktı

Sular çekildi, asırlık köy ortaya çıktı!

İstanbul’a en çok gelen turist sıralaması değişti

İstanbul’a en çok gelen turist sıralaması değişti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.