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Avrupa şampiyonu Buket Kaya hayatını kaybetmişti! Ailesi 4 milyon TL karşılığında şikayetinden vazgeçti, tahliye oldu

28.03.2024 17:58
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Kayseri'de Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonu Buket Kaya'nın içinde bulunduğu otomobil, bir TIR'a arkadan çarpmıştı. Kazada Kaya hayatını kaybederken aracın sürücüsü tutuklanmıştı Davanın ilk duruşmasında taraflar şikayetçi olmayınca tutuklu Ramazan Öner tahliye oldu. Öner'in avukatı, müvekkilinin yakınları tarafından Kaya'nın ailesine 4 milyon TL ödendiğini ve şikayetten vazgeçildiğini açıkladı.

Avrupa şampiyonu Buket Kaya hayatını kaybetmişti! Ailesi 4 milyon TL karşılığında şikayetinden vazgeçti, tahliye oldu

Kaza, geçen yıl 22 Ekim'de saat 23.30 sıralarında, Melikgazi ilçesi Gökkent Mahallesi Nalçik Bulvarı'nda meydana geldi. Ramazan Öner yönetimindeki otomobil, K.Ö. yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonu milli sporcu Buket Kaya öldü, Ramazan Öner ile M.T. ise yaralandı. TIR şoförü K.Ö. ifadesi sonrası serbest bırakılırken, tedavisinin ardından gözaltına alınan Ramazan Öner tutuklandı. 2019'da Rusya'nın başkenti Moskova'daki 5'inci Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya alan, Ekim 2022'de de Balkan Şampiyonu olan Buket Kaya'nın cenazesi de Talas ilçesinde toprağa verildi.

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Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameyle Ramazan Öner hakkında 'Taksirle ölüme veya yaralanmaya sebep olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Ramazan Öner ile kazada yaralanan M.T. hazır bulundu. Emniyet ve savcılık ifadelerini olayın şokuyla verdiğini ve kabul etmediğini söyleyen Öner, "Kafama aldığım darbe ve Buket'in vefat haberi sonrası olayın şokuyla ifade vermiştim. O ifadelerim doğru değildir. Birlikte alkol almıştık. Biraz dolaşıp gezdik. Aracı Buket kullanıyordu. Ardından kendini iyi hissetmediğini söyledi. Aracı kenara çekip bir süre taksinin gelmesini bekledik. Ardından da ailesi arayınca direksiyona ben geçtim. Süratli değildim. Telefondan video çekiyordu. Koluma girip, omzuma sarıldı. Uyardım. Devam etti. Sonra dikkatim dağıldı. Bir anda önümde TIR belirdi. Kurtarmak istedim ama olmadı. Çok pişmanım. Keşke ben ölseydim. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

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ŞİKAYETÇİ OLMADI

Kazada otomobilde bulunan ve yaralanan Kaya ve Öner’in arkadaşı M.T. ise "Olay günü üçümüz de alkollüydük. Buket, arabayı kullanamayacağını, kendini kötü hissettiğini söyledi. Israrımız sonucu Ramazan direksiyona geçti. Buket, Ramazan'ın omzuna yatıp, koluna girdi. Ramazan, 'Buket, yapma araç kullanıyorum' dedi. Sonra bir anda önümüze TIR çıktı. Gözümü hastanede açtım. Buket'in öldüğünü, Ramazan'ın da cezaevine girdiğini 1 ay sonra öğrendim. Şikayetçi değilim. Ramazan'ın ailesi, maddi ve manevi her zaman yanımızda oldu" dedi.

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"KAZA KADERİMİZDE VARMIŞ" DEYİNCE MAHKEME BAŞKANI...

Her iki tarafın da arkadaşı olduğunu tekrarlayan M.T., "Bu olayın kaderimizde olduğunu düşünüyorum. Bu kazayı bize kaderimizin yaşattığını düşünüyorum" dedi.

Mahkeme başkanı ise M.T.'nin bu sözleri sonrası, "Alkollü olmasanız bu kaza olur muydu?" diye sordu. M.T., mahkeme başkanının bu sorusuna ise "Bilmiyorum" cevabını verdi.

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Mağdur taraf avukatı savcılık aşamasında şikayetlerini geri çektiklerini, ölen Buket Kaya'nın ailesinin de görgüye dayalı bir bilgileri olmadığından dinlenmelerinden vazgeçilmesini istedi.

4 MİLYON TL KARŞILIĞINDA UZLAŞTILAR

Sanık Ramazan Öner'in avukatı ise olaydan dolayı üzüntü duyduklarını belirterek, müvekkilinin ailesinin hem mağdur M.T. hem de ölen Kaya'nın ailesinin maddi ve manevi sürekli yanlarında olduğunu söyledi. Sanık avukatı ayrıca, soruşturma aşamasında kendisinin de var olduğu bir ortamda yapılan protokolle Buket Kaya'nın ailesine müvekkilinin ailesi tarafından 4 milyon TL uzlaşma ödemesi yapıldığını ve bu durumun yapılan protokolle kayıt altına alındığını, ailenin de şikayetini geri çektiğini söyledi.

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Mahkeme heyeti verdiği ara kararla sanık Ramazan Öner'in cezaevinde kaldığı süre ve tarafların şikayetçi olmaması nedeniyle tahliyesine karar verip, sanık avukatının mahkemeye sunduğu görüntülerin incelenmesi ve mağdur M.T. hakkında kalıcı hasar oluşup oluşmadığının tespit edilmesi için kati rapor aldırılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kayseri
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