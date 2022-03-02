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Avrupa'ya gitmek için 8 bin euro veren göçmenleri Büyükçekmece'ye bıraktılar! Banker Bilo filmi gerçek oldu

02.03.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerin en ilginç olaylarından birisi İstanbul'da yaşandı. Kaçak yollarla Avrupa'ya geçmek isteyen 59 Afgan göçmen, Büyükçekmece'de bir kamyon içerisinde bulundu. Belediyeye bağlı zabıta ekiplerinin devriye atarken fark ettiği göçmenlerin, Avrupa'ya gitmek için 8 bin euro ödediği ancak Büyükçekmece'ye bırakıldıkları ortaya çıktı. Yaşanan olay, Şener Şen’in başrolde oynadığı "Banker Bilo" filmini akıllara getirdi.

Avrupa'ya gitmek için 8 bin euro veren göçmenleri Büyükçekmece'ye bıraktılar! Banker Bilo filmi gerçek oldu

Yeşilçam'ın en sevilen filmlerinden biri olan ve Şener Şen'in başrol oynadığı "Banker Bilo" İstanbul Büyükçekmece'de gerçek oldu. İnsan kaçakçılarına 8 bin euro ödeyen ve Avrupaya geçme hayali kuran 59 Afgan, kendini Büyükçekmece'de buldu. İşte ilginç haberin detayları...

Büyükçekmece'de kaçak hafriyat dökümü ve imara aykırı yapılaşmaları engellemek için devriye gezen Büyükçekmece Belediyesi Zabıta ekipleri Eskici Köyü mevkiinde iki adet kamyon durduğunu fark etti. Durumdan şüphelenen ekipler bölgeye ulaştıklarına kamyonlardan birinin boş olduğunu, diğerinde ise 59 Afganlı yasa dışı göçmen bulunduğunu gördü ve durumu polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Afgan göçmenleri otobüse bindirerek yasal işlemlerin yapılması için karakola götürdü. Ekipler göçmenleri bırakarak kayıplara karışan insan kaçakçılarının yakalanması için çalışma başlattı.

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Afgan yasa dışı göçmenlerin insan kaçakçılarına kişi başı 8 bin euro ödeyerek Avrupa’ya gitmek hayaliyle İzmir’den yola çıktıkları ve Büyükçekmece’de boş araziye bırakıldıkları belirlendi.

"AVRUPA'YA GÖTÜRÜYORUZ" DEYİP BIRAKMIŞLAR

Göçmenlerden Zergun Amiri yaşanan olayı anlatarak, "Afganistanlıyım. Kişi başı 8 bin Euro aldılar kaçakçılar. Avrupa’ya götürüyoruz dediler. Bizi buraya bıraktılar. Sonra polis yakaladı. En az 5 saattir bekliyoruz. Fazla bir şey yok. Herkes kendi için birer şişe su almışlar. Onlarla idare ediyoruz. Toplam 15 tane bayan var. 18 tane çocuklar var. Diğeri erkek gençler. Biz Afganistan’ı niçin bıraktık orada iş yok. Taliban geldi. Ekonomi çok düştü. Onun için biz Avrupa’ya çalışmak için gidiyoruz” dedi.

Göçmenlerin bulan Büyükçekmece Belediyesi Zabıta Amiri Hakan Şengör ise "İlçemizde Eskici Köyü mevkiinde kaçak imar yapılaşması ve moloz döküm yapılmaması için denetim yaparken iki kamyonun şüpheli durması üzerine hafriyat ve moloz dökümü gerçekleştirebileceğini düşündük. Yaklaştığımızda bir aracın boş olduğunu, diğer araçta 50-55 yabancı uyruklu şahıs tespit ettik. Emniyete bildirdik" ifadelerini kullandı.

Yaşananlar Şener Şen’in başrolünde oynadığı "Banker Bilo" filmindeki unutulmaz sahneyi akıllara getirdi. (İHA)

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