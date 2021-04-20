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Avrupa’nın en büyük matbaası kapanıyor

20.04.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'nın Nürnberg kentinde Türk işçilerin de ekmek kapısı olan Avrupa’nın en büyük matbaası ‘Prinovis’ ay sonu kapanacağı duyuruldu.

Avrupa’nın en büyük matbaası kapanıyor

Almanya'nın Nürnberg kentinde Türk işçilerin de ekmek kapısı olan Avrupa’nın en büyük matbaası ‘Prinovis’ ay sonu kapanacağı duyuruldu.

Almanya’nın Nürnberg kentinde, ülkenin ve Avrupa'nın en büyük matbaa firması olarak bilinen Prinovis, 30 Nisan’da kapanıyor. Ülkede 70 yıl önce faaliyetlerine başlayan firma, 2005 yılında yapılan birleşmeler sonucu Prinovis adını aldı. Dünyaca ünlü dergilerin yıllardır basıldığı matbaada 50'si Türk olmak üzere 700 işçinin çalıştığı ifade edildi. Firmanın kapanmasıyla Türk ve yabancı çalışanların işsizlikle karşı karşıya kalacak.

EĞİTİM MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Çok sayıda Türk vatandaşının çalıştığı Prinovis matbaasında yıllık 360 bin ton kağıt basılıp işleniyordu. Matbaanın eğitim merkezine dönüştürüleceği ifade edildi. Nürnberg Büyükşehir Belediyesi ile Prinovis arasında yapılan anlaşma gereği 5 hektar arazi, Nürnberg Belediyesine tahsis edilecek. Söz konusu araziye meslek okulları açılacak.

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