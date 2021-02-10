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Avrupa'nın en yaşlı insanı 116 yaşındaki Fransız rahibe Covid'i 'belirti göstermeden' atlattı

10.02.2021 11:22 | Son Güncelleme:
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Avrupa'nın en yaşlı insanı 116 yaşındaki Fransız rahibe Covid'i 'belirti göstermeden' atlattı

Avrupa'nın en yaşlı insanı olarak bilinen 116 yaşındaki Fransız rahibe Lucile Randon, Covid-19'a yakalandığını ve hiçbir belirti göstermeden hastalığı atlattığını söyledi.

Avrupa'nın en yaşlı insanı olarak bilinen 116 yaşındaki Fransız rahibe Lucile Randon, Covid-19'a yakalandığını ve hiçbir belirti göstermeden hastalığı atlattığını söyledi.

Yarın 117 yaşına basacak olan Randon, yerel medyaya açıklamasında 16 Ocak'ta koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirterek "Hastalığa yakalandığımı fark etmedim bile" dedi.

Gözleri görmeyen ve tekerlekli sandalye kullanan Randon, hastalığı sırasında Toulon'da kaldığı bakım evinde kendisini izole ettiğini, doğum gününü de her zamankine kıyasla daha az sayıda kişiyle kutlayacağını söyledi.

'Keşke abimin yanında olsam'

Randon, Fransız BFM Televizyonu'na hastalığa yakalandığı için korkup korkmadığı sorusuna "Hayır korkmadım. Çünkü ölmekten korkmuyorum. Burada sizinle olmaktan mutluyum. Ama keşke başka bir yerde; abimin, büyük babamın, büyükannemin yanında olsaydım" diye yanıt verdi.

1944'te "Rahibe Andre" adını alan Randon'un kaldığı bakımevinin sözcüsü David Tavella, "Çok şanslıydı. Bize hastalığı hakkında bir şey sormadı. Sadece yemek ve uyku saatlerinin değişip değişmeyeceğini sordu. Hastalığından korktuğuna dair hiçbir belirti göstermedi. Bakımevinin diğer sakinleri için kaygılanıyordu" dedi.

Gerontoloji Araştırma Grubu'nun en yaşlı kişiler listesine göre, 11 Şubat 1904 doğumlu olan Randon aynı zamanda dünyanın ikinci en yaşlı kişisi.

Bu listeye göre dünyanın bilinen en yaşlı kişisi, 118 yaşındaki Japonya vatandaşı Kane Tanaka.

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