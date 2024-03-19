Avuç avuç hap içmişti! Bella Hadid 14 vitamin alıyor, deniz yosunu içiyor ve...

Estetik cerrah Dr. Julian De Silva, altın oranı kullanarak yaptığı matematiksel hesaplamalar sonucunda Bella Hadid'i dünyanın en güzel kadını olarak ilan etmişti. Tam da bu haber gündeme geldiğinde güzel modelin avuç avuç hap içtiği anlar da konuşuluyordu...

Bella Hadid, geçen hafta TikTok videosunda sabah rutinini paylaştıktan sonra hayranlarını şoke etti. Bella'nın 4,2 milyon kez izlenen videosu kısa sürede viral oldu.

27 yaşındaki süper model, 10 adımlık katı sağlık rejimini paylaştığında hızlıca gündeme geldi.

Bella videoda tek seferde 14 vitamin yuttu ve buna sağlıklı bir yeşil meyve suyu eşlik etti. Model deniz yosunu jeli içti, temel yağlar aldı ve vücuttaki toksinleri temizlemeyi amaçlayan Fulvic Detoks'u yudumladı.



Zorunlu vitaminlerini ve içeceklerini aldıktan sonra, Bella kristal bileziklerini takıp büyük bir adaçayı sopasıyla da arındı.





