Avuçlarınızı birleştirin ve bu küçük ayrıntıya dikkat edin

El çizgilerinin birleşim şeklinin kişinin aşk hayatı hakkında ipuçları verdiği iddia ediliyor.

Çizgiler aynı düzeyde

Avuç içi çizgisi aynı seviyede ise niyetiniz oldukça ciddidir ve sürekli ilişkileri tercih edersiniz. Dürüstlük olmazsa olmazınız, hayattaki keskin dönüşlerden hoşlanmazsınız. Etrafınızdaki insanlar düşüncelerinizi oldukça mantıklı bulur. Başkalarının düşüncelerini önemsersiniz.

Sol eldeki çizgi daha altta ise

Romantik ve tutkulu aşk arayışındasınızdır. Sizin için öylesine sevmek söz konusu olamaz. Sevdiğiniz insan söz konusuysa oldukça fedakarsınızdır. Altıncı hisleri kuvvetlidir. Ön sezileri sayesinde çoğu insanın gerçek niyetini görebilirler.

Sağ el çizgisi daha altta ise

Ciddi bir ilişki için kendilerini zorlamazlar. Onlara göre gerekli şartlar oluşmadan atılan adımlar yersizdir. Ama sonunda bir insanı seçmeye karar verdiklerinde, onu gerçekten önemserler. İçli dışlı olmayı sevmezler. Kendilerine çok güvenirler. Zorlukları kolayca aşan bağımsız bir kişidir.