KADIN

Avuçlarınızı birleştirin ve bu küçük ayrıntıya dikkat edin

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2018 15:49 | Son Güncelleme

Elin içindeki uzun çizgiler büyük önem taşıyor. Eller bazı inanışlara göre kişinin kaderi, seçimleri ve başına gelenlerle ilgili birçok ipucu veriyor. Tıpkı bu analizde olduğu gibi. Avuçlarınızı bir araya getirin, sahip olduğunuz deseni seçin ve kendinizi görün. Fala inanmayın falsız da kalmayın...

Avuçlarınızı birleştirin ve bu küçük ayrıntıya dikkat edin

El çizgilerinin birleşim şeklinin kişinin aşk hayatı hakkında ipuçları verdiği iddia ediliyor.

Çizgiler aynı düzeyde

2

Avuç içi çizgisi aynı seviyede ise niyetiniz oldukça ciddidir ve sürekli ilişkileri tercih edersiniz. Dürüstlük olmazsa olmazınız, hayattaki keskin dönüşlerden hoşlanmazsınız. Etrafınızdaki insanlar düşüncelerinizi oldukça mantıklı bulur. Başkalarının düşüncelerini önemsersiniz.

Sol eldeki çizgi daha altta ise

3

Romantik ve tutkulu aşk arayışındasınızdır. Sizin için öylesine sevmek söz konusu olamaz. Sevdiğiniz insan söz konusuysa oldukça fedakarsınızdır. Altıncı hisleri kuvvetlidir. Ön sezileri sayesinde çoğu insanın gerçek niyetini görebilirler.

Sağ el çizgisi daha altta ise

4

Ciddi bir ilişki için kendilerini zorlamazlar. Onlara göre gerekli şartlar oluşmadan atılan adımlar yersizdir. Ama sonunda bir insanı seçmeye karar verdiklerinde, onu gerçekten önemserler. İçli dışlı olmayı sevmezler. Kendilerine çok güvenirler. Zorlukları kolayca aşan bağımsız bir kişidir.

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Anahtar Kelimeler:
avuç içi çizgileri el çizgisi karakter

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