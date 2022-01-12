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Avukat Dilara Yıldız cinayeti! Kardeşi canlı yayında isyan etti: Ablam anlamış öleceğini

12.01.2022 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski nişanlısı tarafından öldürülen Avukat Dilara Yıldız’ın kız kardeşi Merve Yıldız canlı yayında isyan etti. Yıldız ablasının kurtulmaya çalıştığını belirterek, “Ablam bir şekilde kandırıyor, diyor ki; 'hastaneye gidelim, kötüyüm.' Yolda demek ki anladı öleceğini. Kandırıyor 'açım' diye. Karakolun yanındaki restorana götürüyor. Orada beni aradı, şifreli konuştu. Polisleri aradım ihbar ettim. O an arkadaşı da nerede olduğunu anlayıp kocasını yollamış ama kurtaramadı'' şeklinde konuştu.

Avukat Dilara Yıldız cinayeti! Kardeşi canlı yayında isyan etti: Ablam anlamış öleceğini

Eski nişanlısı tarafından öldürülen Avukat Dilara Yıldız’ın kız kardeşi Merve Yıldız Kanal D ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına canlı bağlanarak acısını paylaştı.

''ABLAM KANDIRILDI''

Merve Yıldız, avukat ablası Dilara Yıldız’ın katil eski nişanlı Oktay Dönmez ile araba alım-satımı sırasında tanıştığını anlatarak “Oktay Dönmez araç satıyordu, ona ulaştı almak için. Duygusal bir boşluktaydı. Kandı, kandırıldı, güvendi, nişanlandı ama nişanından 2 hafta önce gerçek yüzünü gördü. Dışarıya karşı agresif yapılı bir insandı, fark edince ablam ayrılmak istedi” dedi.

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AYRILDI AMA PEŞİNİ BIRAKMADI

Dilara Yıldız’ın hemen ayrıldığını ama eski nişanlısının peşini bırakmadığını, Yıldız’ın yılbaşı için memleketi Samsun’a gittiği sırada eve geldiğini belirtti. Güvenliği eski nişanlıyı içeri almamaları için uyardıklarını ama yine de çilingirle içeri girebildiğini söyleyip isyan etti. Eve girince ablasını darbettiğini anlatarak, “Amacı en baştan beri maddiymiş. Senetler imzalatmaya çalışıyor, evini arabasını almak için” dedi.

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''BENİMLE TELEFONDA ŞİFRELİ KONUŞTU''

Yıldız ablasının kurtulmaya çalıştığını belirterek “Ablam bir şekilde kandırıyor, diyor ki “hastaneye gidelim, kötüyüm” Yolda demek ki anladı başka bir hastaneye gitmeyeceğini ve öleceğini. Kandırıyor “açım” diye. Karakolun yanındaki restorana götürüyor. Orada beni aradı, şifreli konuştu. Ben anladım yanında olduğunu. Polisleri aradım ihbar ettim. O an arkadaşı da nerede olduğunu anlayıp kocasını yollamış ama kurtaramadı” dedi. Eski nişanlısının polisler gelince ablasına kurşun yağdırdığını anlatan Yıldız “Benim ablamın sesi gitti, soluğu gitti. Gerçekten melek gibi bir insandı. Kadınlara yardım eder, ücretsiz davalarına bakardı. Çocuklara burs bağlardı. Kadınların öldürüldüğü davalara bakmazdı. Ben biliyorum ki namlunun ucunda yaşam süren başka kadınlar var. Ben ablamı koruyamadım ama sonuna kadar o kadınların yanındayım” dedi.

DİLARA YILDIZ'IN ÖLDÜRÜLMESİNE AVUKATLARDAN TEPKİ

Ankara Barosundan bir grup avukat, meslektaşları Dilara Yıldız'ın öldürülmesine tepki gösterdi. Ankara Adliyesi önünde toplanan avukatlar adına konuşan Baro Başkanı Kemal Koranel, kadına yönelik şiddete karşı mücadele veren Ankara Barosu mensuplarının, kadın cinayetinde bu kez bir meslektaşlarını kaybetmenin derin üzüntüsü içinde olduğunu söyledi.

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''HER KADIN ÖLÜMLE BURUN BURUNA''

Yıldız'ın, eski nişanlısı tarafından kamuya açık bir yerde katledildiğini belirten Koranel, "Şiddet karşısında sağlam, somut ve köklü adımlar atılmaması, denetim mekanizmasının olmayışı şiddeti tırmandırmaktadır. Bugün meslektaşımızın ölümü her kesimden kadının şiddetle ve ölümle burun buruna ve korumasız olduğunu bir kez daha göstermiştir" dedi.

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Kadın cinayetlerinin toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayandığını ve kadınların var olma haklarının ellerinden alındığını ifade eden Koranel, şunları kaydetti: "Devlet, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik politika üretmekle ve eşitsizliğe sebep olabilecek ayrımcı, aşağılayıcı her türlü eylem ve söylemin karşısında olmakla yükümlüdür. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı, kadınların içinde bulunduğu tehlikenin büyüklüğünü, şiddet vakalarının bilinçli politikaların ürünü olduğunu göstermektedir. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için zihniyet değişiminin, kadın bakış açısının, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için mücadele etmek, bugün geldiğimiz noktada daha da önem kazanmaktadır."

Açıklamanın ardından avukatlar, sloganlarla Kızılay'daki Ankara Barosu Eğitim Merkezine yürüdü.

(İHA)

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