Avukat Feyza Altun'dan cinsel istismar itirafı: Kimse bir şey yapmadı

Ünlü Avukat Feyza Altun, çocukken N.Ç. isimli akrabası tarafından istismara uğradığını açıkladı. Altun yaşadığı bu kötü dönemi sosyal medya hesabından duyurdu.

Yaşadığı olayları anlatmanın kolay olmadığını söyleyen ünlü avukat, başından geçen olayları akrabalarına anlattığını ancak kimsenin bir şey yapmadığını belirtti.

Akrabasıyla davalık olduğunu söyleyen Altun, ses kaydı yayınlayacağını ve kendisini dinlemeyen akrabalarına bu kaydı ulaştıracağını yazdı.

İşte Feyza Altun’un o paylaşımları;





