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  4. Avukat Feyza Altun'dan cinsel istismar itirafı: Kimse bir şey yapmadı

Avukat Feyza Altun'dan cinsel istismar itirafı: Kimse bir şey yapmadı

25.06.2021 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avukat Feyza Altun, 7 yaşından 12 yaşına kadar bir akrabası tarafından istismara uğradığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Altun, konuya ilişkin ses kaydı yayınlayacağını belirtti.

Avukat Feyza Altun'dan cinsel istismar itirafı: Kimse bir şey yapmadı

Ünlü Avukat Feyza Altun, çocukken N.Ç. isimli akrabası tarafından istismara uğradığını açıkladı. Altun yaşadığı bu kötü dönemi sosyal medya hesabından duyurdu.

Yaşadığı olayları anlatmanın kolay olmadığını söyleyen ünlü avukat, başından geçen olayları akrabalarına anlattığını ancak kimsenin bir şey yapmadığını belirtti.

Akrabasıyla davalık olduğunu söyleyen Altun, ses kaydı yayınlayacağını ve kendisini dinlemeyen akrabalarına bu kaydı ulaştıracağını yazdı.

İşte Feyza Altun’un o paylaşımları;

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar
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