HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Avukat sevgilisi hayatını kabusa çevirdi! Ayrılmak isteyince yapmadığı kalmadı; Fren borusunu kesti, aracı kundakladı...

Avukat sevgilisi hayatını kabusa çevirdi! Ayrılmak isteyince yapmadığı kalmadı; Fren borusunu kesti, aracı kundakladı...

24.04.2023 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Çivril ilçesinde avukat İpek Ekiz (31), kendisinden ayrılmayı reddeden meslektaşı erkek arkadaşı H.K.'nin (30) aracını kundakladığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Sürekli tehdit mesajları aldığını belirten avukat Ekiz'in anlattıkları ise dehşete düşürdü. Ekiz'in iddiasına göre, daha önce de aracının fren borusunu kesen ve bunu kendisine itiraf eden H.K., şikayetinden vazgeçmesi için Ekiz'e arkadaşları aracılığıyla para teklif etti. işte detaylar...

Avukat sevgilisi hayatını kabusa çevirdi! Ayrılmak isteyince yapmadığı kalmadı; Fren borusunu kesti, aracı kundakladı...

Denizli Barosu'na kayıtlı avukat İpek Ekiz'e ait otomobil, 14 Nisan gecesi kundaklandı. Yürütülen soruşturmada, plakasız motosiklet ile gelen 2 kişinin benzin dökerek aracı kundakladığı tespit edildi. 1 çocuk annesi Ekiz avukat olan erkek arkadaşı H.K.'nin (30) kendisinden ayrılmayı reddettiğini, bu nedenle aracını kundakladığını iddia edip, Çivril Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

be6a12199c90476912d7903fcb98b87f

Ekiz, suç duyurusu dilekçesine; H.K.'nin kendisine attığı 'Hayatta alacağın en büyük dersi vereceğim sana', 'İyice kaşıma beni', 'Sen o engeli kaldırma, gör bakalım bundan sonra herhangi biriyle bile konuşabilecek telefonun bile oluyor mu', 'Herkes kaderini yaşasın kral, benim düştüğüm durumdan daha beterine düşüreceğim seni' gibi tehdit mesajlarını da ekledi.

a31b9239fb37c5f7768eb37b920acaad

Polis merkezine ifadeye çağrılan avukat H.K., hakkındaki suçlamaları reddetti. H.K., Ekiz'in kendisinden sonraki erkek arkadaşı ile aralarının bozulduğunu, bundan kendisini sorumlu tuttuğu için de husumet beslediğini, bu nedenle kendisine iftira attığını söyledi.

b8b88b3c26bb84ae52f5598fcfef280d

'FREN BORUSUNU KESTİĞİNİ İTİRAF ETTİ'

Büyük bir korku yaşadığını belirten İpek Ekiz, "Erkek arkadaşım H.K.'den yaz aylarından beri ayrılmak istedim. Geçen aralık ayında kardeşimin yanına gitmek istedim. Beni tehdit ederek gidemeyeceğimi söyledi. Otomobilim ile giderken ABS fren sistemi borusunu kestiğini fark ettim. Onun kestiğini biliyorum. Bana kendisi de fren borusunu kestiğini itiraf etti. Hatta sanayide bir ustadan beni öldürmek için değil; ama kokutmak için bu konuda fikir almış. Kendisinin psikolojik sorunları var. Daha önce de tedavi için birlikte Uşak'a doktora gittik. 2 seans gitti, sonra devam etmedi. Ondan ayrılmamam için beni ikna etmeye çalışıyor. Ben de bu nedenle başka biri ile arkadaş olduğumu söyledim. O kişiyi de bulup, tehdit etmiş. H.'yi telefonumdan engelledim. Beni sürekli takip ediyor. Ortak arkadaşlarımızı arayıp, 'İpek'e yapacağım şeyi buldum. Yaparken ben gözükmeyeceğim' demiş" dedi.

0b4105919f04f132b888253ede9527a9

'ŞİKAYETİMDEN VAZGEÇMEYECEĞİM'

Otomobilinin de kundaklandığını belirten Ekiz, "Otomobilimin yakıldığı gece benim ilçeye girişimi bile gözetlemiş. Yanımdan aracı ile geçiyor; kamera kayıtlarında bu var. İlçeye girdikten sonra otomobilimi yaktırıyor. İfadesinde kabul etmiyor ancak çelişkiler var. Kamera kayıtları, olay sırasındaki saatlerde yakın yerlerde olduğunu gösteriyor. Kundaklanan otomobilim için arkadaşlarımı telefon ile aramış. Şikayetimi geri almam için bana 1 milyon TL teklif etmiş. Kabul etmedim, şikayetimden vazgeçmeyeceğim. Hem avukat hem de vatandaş olarak canım yanıyor. Bunlar savcılıktaki suç duyurusu dilekçemde de var" diye konuştu.

85d1e3bc4d3302925b50ed841bc088e9

'DAHA İLERİ GİTMESİNDEN KORKUYORUM'

H.K.'nin kendisine bir şey yapmasından korktuğunu vurgulayan Ekiz, "Koruma kararı aldırdım ancak bunun bana zarar vermesine yeterli engel olacağını düşünmüyorum. Mesleğini de kullanarak delilleri karartacağına inanıyorum. Başta Denizli Barosu olmak üzere gerekli kurumlara başvurdum. Daha ileri gitmesinden korkuyorum. Bu kişilere karşı adli önlemlerin uygulanması gerekiyor" dedi.

f815814e6339ad72135d34529ea6d21a

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Damga vurdu: "Halam bana oy vermeyecek"Damga vurdu: "Halam bana oy vermeyecek"
'Değmez' diyerek açıkladı: Bir fotoğraf, pusulayı musulayı yıkar'Değmez' diyerek açıkladı: Bir fotoğraf, pusulayı musulayı yıkar
Vahşet! Uykusunda abisinin boğazını ve cinsel organını kestiVahşet! Uykusunda abisinin boğazını ve cinsel organını kesti
Anahtar Kelimeler:
Avukat Denizli kundaklama

En Çok Okunan Haberler

Altın alacaklar dikkat! "Mesajım oldukça netti" deyip tarih verdi! İşte 24 Nisan 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram ALTIN FİYATLARI...

Altın alacaklar dikkat! "Mesajım oldukça netti" deyip tarih verdi! İşte 24 Nisan 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram ALTIN FİYATLARI...

3 günde ikinci kez! Bu gece yeniden değişiyor...

3 günde ikinci kez! Bu gece yeniden değişiyor...

'Her gün seni bana kötüleyip benimle oluyor' mesajıyla şaşkına döndü! Aldatan kocaya büyük şok, savcılık...

'Her gün seni bana kötüleyip benimle oluyor' mesajıyla şaşkına döndü! Aldatan kocaya büyük şok, savcılık...

Lunaparkta faciadan dönüldü! Salıncaklar birbirine karıştı: Çok sayıda yaralı var

Lunaparkta faciadan dönüldü! Salıncaklar birbirine karıştı: Çok sayıda yaralı var

Kılıçdaroğlu seçilmesi halinde İmamoğlu ve Yavaş'a vereceği görevleri açıkladı

Kılıçdaroğlu seçilmesi halinde İmamoğlu ve Yavaş'a vereceği görevleri açıkladı

Kanlı baskının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kanlı baskının yeni görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Trafikte kabus dolu anlar! Arabasının camına taş atıldı

Trafikte kabus dolu anlar! Arabasının camına taş atıldı

Kocasına tasma takip sinemaya getirdi! Görenler şaşkınlıkla izledi

Kocasına tasma takip sinemaya getirdi! Görenler şaşkınlıkla izledi

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

Cinsel organları, burunları ve ağızları kesilmiş halde bulundular

Cinsel organları, burunları ve ağızları kesilmiş halde bulundular

“Çok yakışıklı” dedi! Rus kadının cezası ağır oldu

“Çok yakışıklı” dedi! Rus kadının cezası ağır oldu

Tommy Hilfiger'dan Camper'a moda dünyasının dev markalarında %60'a varan indirimler

Tommy Hilfiger'dan Camper'a moda dünyasının dev markalarında %60'a varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.