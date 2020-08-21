Avukata "cinsel saldırı" ve "cinsel taciz" suçlarından dava açıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ö.A, B.M, N.Y, F.G, G.Ç. ve S.N.B. müşteki olarak, avukat olan M.K. ise tutuklu sanık olarak yer aldı.

İddianamede beyanlarına yer verilen müşteki Ö.A, sanık avukat M. K'nin bürosunda stajyer olarak çalıştığını, 2019 yılının aralık ayında ve 2020 yılının ocak ayında bu kişinin cinsel saldırı ve cinsel tacizine uğradığını iddia etti.

Diğer müşteki B.M. de iddianamede, 2016 ve 2017 yıllarında avukat M.K'nin bürosunda stajyer avukat olarak çalıştığını, bu süreçte bu kişinin sözlü ve fiziksel cinsel saldırılarına maruz kaldığını ve yaşadıklarını kimseye anlatmaması için tehdit edildiğini öne sürdü.

Müşteki N.Y. ise beyanında sanık M.K'nin bürosunda stajyer avukat ve avukat olarak çalıştığını, 2019 yılının haziran ayında iki kez cinsel saldırıya maruz kaldığını, M.K'nin, "Senin avukatlık hayatını bitiririm." diyerek şikayetçi olmasını engellediğini ifade etti.

Diğer müştekiler F.G. ve S.N.B. de iddianamedeki ifadelerinde, M.K'nin bürosunda stajyer avukat olarak çalıştıklarını ve bu süreçte cinsel taciz ve hakaretlere maruz kaldıklarını öne sürdü.