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Avukatın cüzdanını çalan 3 hırsız tutuklandı

05.02.2021 15:34 | Son Güncelleme:
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Avukatın cüzdanını çalan 3 hırsız tutuklandı

Gaziantep’te girdikleri ofisten avukata ait cüzdanı çalan ve polisin yaptığı operasyonla yakalanan 3 kişi, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiEdinilen bilgiye göre, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Mücahitler Mahallesi’nde bir avukatlık bürosuna giren 3 kişi, avukata ait cüzdanı çalarak kayıplara karıştı.

Gaziantep’te girdikleri ofisten avukata ait cüzdanı çalan ve polisin yaptığı operasyonla yakalanan 3 kişi, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Mücahitler Mahallesi’nde bir avukatlık bürosuna giren 3 kişi, avukata ait cüzdanı çalarak kayıplara karıştı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerden 3 şahsın önce eşkalini ardından kimliğini tespit etti. Ekipler yaptığı operasyon ile şahısları gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıslar nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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