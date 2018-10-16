HABER

Avustralya Başbakanı: Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyabiliriz

16.10.2018 13:40 | Son Güncelleme

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve elçiliklerini Tel Aviv'den buraya taşıma seçeneğini değerlendirdiklerini açıkladı.

Avustralya Başbakanı: Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyabiliriz

ABD Başkanı Trump geçen yıl onlarca yıllık Orta Doğu politikalarını değiştirerek Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımıştı. Mayıs'ta da ABD Büyükelçiliği Kudüs'e taşınmıştı. Karar uluslararası tepkilere neden olmuştu.

Filistinliler Kudüs'ü gelecekteki devletlerinin başkenti olarak görüyor. 1967'deki Altı Gün Savaşları'nda Doğu Kudüs'ü işgal eden İsrail ise kentin "ebedi ve bölünmez" başkenti olduğunu iddia ediyor ve uzun süredir dünyaya bunu kabul ettirmeye çalışıyor.

Morrison, Kudüs'le ilgili açıklamasını yaparken Avustralya'nın iki devletli çözüme bağlılığını koruduğunu söyledi.

'KRİTİK SEÇİMLER ÖNCESİ SİYASİ MANEVRA'

Morrison'ın rakipleri, Kudüs'le ilgili açıklamanın hükümetin geleceğini belirleyebilecek ara seçimler öncesinde 'siyasi bir manevra' olduğunu söylüyor.

Avustralya Başbakanı, bir karar almadan önce Bakanlar Kurulu ve diğer ülkelerin görüşünü alacağını belirterek "İki devletli çözüme bağlıyız. Ancak açık konuşmak gerekirse durum iyi gitmiyor ve çok fazla ilerleme sağlanamıyor" dedi.

Scott Morrison, hem iki devletli çözümü desteklemenin hem de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımanın mümkün olabileceğini savundu. Avustralya daha önce bunun mümkün olmadığını söylüyordu.

Morrison, gelecekte Doğu Kudüs'ü Filistin Yönetimi'nin başkenti, Batı Küdüs'ü de İsrail'in başkenti olarak tanıyabilecekleri bir senaryodan da söz etti, "Avustralya bu fikre açık olmalı" diye konuştu.

NETANYAHU TEŞEKKÜR ETTİ

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Twitter'da Morrison'a teşekkür etti.

Morrison'ın selefi Malcolm Turnbull, ABD örneğini izleyip elçiliklerini Kudüs'e taşıma olasılığını dışlamıştı.

'YAHUDİLERİN OYUNU ALMAK İÇİN TEHLİKELİ BİR OYUN OYNUYOR'

Morrison, Kudüs'ü tanıma seçeneğini değerlendirme fikrini Avustralya'nın eski İsrail Büyükelçisi Dave Sharma'da aldığını söyledi.

Turnbull'un parti içindeki yarıştan sonra istifa etmesiyle mecliste boşalan sandalyesi için Cumartesi günü ara seçim yapılacak. İktidar partisi, Sydney'de Yahudilerin yoğunlukta olduğu Wentworth bölgesindeki seçimi kaybederse azınlığa düşecek.

İşçi Partisi'nin Senato lideri Penny Wong, Morrison'un Yahudilerin oyunu alabilmek için Avustralya dış politikasıyla 'tehlikeli bir oyun oynadığını' öne sürüyor.

PARTNERGöğüsleriyle Hollywood’a damga vurduGöğüsleriyle Hollywood’a damga vurdu
Avustralya da Büyükelçiliğini Kudüs’e TaşıyabilirAvustralya da Büyükelçiliğini Kudüs’e Taşıyabilir
BM'den kayıp gazeteci Kaşıkçı için flaş talepBM'den kayıp gazeteci Kaşıkçı için flaş talep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
avusturalya Kudüs israil Tel Aviv Başkent elçilik görevi

En Çok Okunan Haberler

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Suudi Arabistan'a ait askeri uçak düştü!

Suudi Arabistan'a ait askeri uçak düştü!

TBMM yakınlarında hareketlilik! Polis ateş açtı

TBMM yakınlarında hareketlilik! Polis ateş açtı

İlginizi Çekebilir

ABD'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret

ABD'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Trump, rahip Brunson'ı Beyaz Saray'da ağırladı! Dikkat çeken diyalog

Trump, rahip Brunson'ı Beyaz Saray'da ağırladı! Dikkat çeken diyalog

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekonomik krizde son durum: Morglar doldu, insanlar bozuk et yiyor!

Ekonomik krizde son durum: Morglar doldu, insanlar bozuk et yiyor!

Üniversite sınavı öncesi 222 sınav merkezine soruşturma

Üniversite sınavı öncesi 222 sınav merkezine soruşturma

BM'den kayıp gazeteci Kaşıkçı için flaş talep

BM'den kayıp gazeteci Kaşıkçı için flaş talep

Dünyanın en yaşlı insanı: Bu kadar uzun yaşamak bir ceza!

Dünyanın en yaşlı insanı: Bu kadar uzun yaşamak bir ceza!

Yerin 50 santim altında 20 metrelik Viking gemisi bulundu!

Yerin 50 santim altında 20 metrelik Viking gemisi bulundu!

Savaşın seyrini değiştirecek adım! Beyin programlayacaklar!

Savaşın seyrini değiştirecek adım! Beyin programlayacaklar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.