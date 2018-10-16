Avustralya Başbakanı: Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyabiliriz

ABD Başkanı Trump geçen yıl onlarca yıllık Orta Doğu politikalarını değiştirerek Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımıştı. Mayıs'ta da ABD Büyükelçiliği Kudüs'e taşınmıştı. Karar uluslararası tepkilere neden olmuştu.

Filistinliler Kudüs'ü gelecekteki devletlerinin başkenti olarak görüyor. 1967'deki Altı Gün Savaşları'nda Doğu Kudüs'ü işgal eden İsrail ise kentin "ebedi ve bölünmez" başkenti olduğunu iddia ediyor ve uzun süredir dünyaya bunu kabul ettirmeye çalışıyor.

Morrison, Kudüs'le ilgili açıklamasını yaparken Avustralya'nın iki devletli çözüme bağlılığını koruduğunu söyledi.

'KRİTİK SEÇİMLER ÖNCESİ SİYASİ MANEVRA'

Morrison'ın rakipleri, Kudüs'le ilgili açıklamanın hükümetin geleceğini belirleyebilecek ara seçimler öncesinde 'siyasi bir manevra' olduğunu söylüyor.

Avustralya Başbakanı, bir karar almadan önce Bakanlar Kurulu ve diğer ülkelerin görüşünü alacağını belirterek "İki devletli çözüme bağlıyız. Ancak açık konuşmak gerekirse durum iyi gitmiyor ve çok fazla ilerleme sağlanamıyor" dedi.