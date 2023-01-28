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Avustralya'da alarma yol açan olay! Kamyonla taşınırken kayboldu, hastalıklara yol açıyor

28.01.2023 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya'da radyoaktif Sezyum-137 maddesi bir kamyonla taşınırken düşüp kayboldu. Yapılan açıklamada 8 mm uzunluğunda ve 6 mm çapında olan silindir kapsülün içindeki radyoaktif maddenin her yerde arandığı açıklanırken yetkililer, bölge halkını uyardı. Yetkililer, maddeye maruz kalmanın radyasyon yanıklarına ve radyasyona bağlı çeşitli hastalıklara neden olabileceğini belirtti.

Avustralya'da alarma yol açan olay! Kamyonla taşınırken kayboldu, hastalıklara yol açıyor

Avustralya'da acil durum ekipleri, her yerde kamyonla taşınırken düşüp kaybolan radyoaktif Sezyum-137 maddesini arıyor. Madencilikte ölçüm için kullanıldığı belirtilen maddenin radyasyon yanıklarına ve radyasyona bağlı çeşitli hastalıklara neden olabileceği vurgulandı.

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KAMYONLA TAŞINIRKEN KAYBOLDU

Avustralya İtfaiye ve Acil Servisler Departmanı (DFES) dün açıklama yaparak 10-16 Ocak tarihleri arasında Newman kenti yakınlarındaki bir maden sahası ile Perth kentinin arasında bir kamyonla taşınırken, kayıp düşen ve içinde radyoaktif madde olan küçük kapsülün arandığı açıklandı. 8 mm uzunluğunda ve 6 mm çapında olan silindir kapsülün içinde, radyoaktif Sezyum-137 maddesi olduğu vurgulandı.

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ÇEŞİTLİ HASTALIKLARA YOL AÇIYOR

Radyoaktif maddenin, madencilikte ölçüm için kullanıldığı ve silah yapamaya yetecek miktarda olmadığı ifade edildi. Yetkililer, kaybolan bölgedeki halkı uyararak maddeye maruz kalmanın radyasyon yanıklarına ve radyasyona bağlı çeşitli hastalıklara neden olacağını vurguladı. Arama ekiplerinin kapsülü ararken radyasyon ölçüm cihazları kullandığı belirtildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya Sezyum 137 radyoaktif madde

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