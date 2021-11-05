Avustralya'da devlet hastanesinden olay paylaşım: Mastürbasyon yapın

Avustralya'nın Queensland eyaletine bağlı Brisbane kentinde bulunan devlet hastanesi, Facebook hesabından paylaştığı bir gönderide halka 'Mastürbasyon yapın' çağrısında bulundu.

Konu hakkında açıklama yapan bir yetkili, mesajın amacının damgalamayı azaltmak ve özellikle gençler arasında sağlıklı konuşmaları normalleştirmek olduğunu söyledi.

Daily Mail'de yer alan habere göre paylaşılan mesajda bölget sakinlerine mastürbasyonun sağlığa olan faydaları anlatılarak "Kendine el uzat" denildi. Facebook sayfasında, sağlığa faydalarını detaylandıran parlak renkli infografiklerin eşlik ettiği mastürbasyon hakkında bir gönderi paylaşıldı.

''CİNSEL SAĞLIK AÇISINDAN BİRÇOK FAYDASI BULUNUYOR''

Paylaşımda, "Mastürbasyon, kişinin cinsel deneyiminin normal ve sağlıklı bir parçası. Ayrıca ne yaparken daha konforlu hissettiğinizi keşfetmenizin de müthiş bir yolu. En iyi tarafıysa bunu herkes yapabilir. Mastürbasyonun genel sağlık ve cinsel sağlık açısından birçok faydası da bulunuyor" ifadeleri yer aldı.

Queensland Health'e göre, mastürbasyon zihinsel sağlığı etkileyen, adet kramplarını azaltmaya yardımcı olan ve vücut pozitifliğine yol açan endorfinlerin artmasına neden oluyor.

Diğer ilave faydalar arasında cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan korunma ve bir güvenli seks şekli olarak hamilelik de yer alıyor. Kurumun bu paylaşımı sosyal medya kullanıcılarında ise şaşkınlık yarattı.

''HACKLENDİ Mİ?''

Kullanıcılar, WEB siteyi kimin hackledi diye birbirine soru sorarken, bir diğer kullanıcı ''Bu sabah kahvaltısı için güzel bir konu'' yorumunda bulundu.



