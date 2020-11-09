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  4. Avustralya'da iki yeni memeli türü keşfedildi

Avustralya'da iki yeni memeli türü keşfedildi

İLGİNÇ HABERLER  | 09.11.2020 14:44 | Son Güncelleme

Bilim insanları, Avustralya’nın en ünlü hayvanlarından biri olan uçan keselinin (Petauroides volans) aslında üç farklı tür olduğunu ortaya koydu.

Avustralya'da iki yeni memeli türü keşfedildi

Böylece saygın bilim dergisi Scientific Reports’ta yayımlanan çalışmada iki yeni memeli türü tanımlanmış oldu.

James Cook Üniversitesi'nden ve çalışmanın yazarlarından Profesör Andrew Krockenberger, "Avustralya'nın biyolojik çeşitliliği artık çok daha zengin hale geldi" diye konuştu.

Geceleri ortaya çıkan ve 100 metreye kadar sıçyarabilen bu hayvanların boyutları aslında yaşadıkları bölgeye göre değişiklik gösteriyor. Zira habitatlarının kuzey kesiminde yaşayanlar, diğerlerine kıyasla daha küçük.

Çalışmayı gerçekleştiren, James Cook Üniversitesi, Ulusal Avustralya Üniversitesi, Canberra Üniversitesi ve ulusal bilim ajansı CSIRO'daki araştırmacılardan oluşan ekip, uçan keselinin genetik yapısını analiz etti.

Uçan keselilerin yaşadıkları bölgelere göre çeşitlilik gösterme nedenini bulmak isteyen araştırmacılar, analiz edilen popülasyonlar arasındaki genetik farklılığın çok büyük olduğunu gördü.

James Cook Üniversitesi’nde doktora adayı Denise McGregor, "Uçan keselilerin birden fazla türden oluştuğuna dair spekülasyonlar bir süredir vardı" dedi.

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