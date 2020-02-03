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Kereste için onlarca koala öldürüldü!

03.02.2020 13:59 | Son Güncelleme

Avustralya'nın Victoria eyaletinde, kereste için çok sayıda mavi okaliptüs ağacının buldozerlerle yıkılması sonucu onlarca koala hayatını kaybetti.

Kereste için onlarca koala öldürüldü!

On binlerce koalanın öldüğü yangınlardan sonra yaşanan hayvan katliamı, ülkede büyük öfke yarattı.

Sosyal medya kullanıcılarının açlıktan ölen ya da devrilen ağaçların altında koalaların fotoğraflarını paylaştığı olayın ardından Victoria Eyaleti Çevre Bakanlığı soruşturma başlattı.

'AVUSTRALYA UTANÇ DUYMALI'

Portland'daki özel bir arazide yaşanan koala katliamı, Helen Oakley adlı bir bölge sakininin Çarşamba günü Facebook'ta yayımladığı videoyla duyuldu.

Oakley videoda gözyaşları içinde "Yaptıklarına bakın. Yerlerde ölü koalalar var. Anneleri yavrularıyla öldürdüler. Avustralya utanç duymalı" dedi.

30 HAYVAN UYUTULDU

Cuma günü bölgeye giden ekipler, çok sayıda hayvanın öldürüldüğüne tanık oldu. Muayene edilen 80 hayvandan 30'u uyutuldu.

Buldozerle yerle bir edilen kilometrelerce uzunluktaki arazide incelemelerin sürdüğü, ölen koala hayvan sayısının artmasının beklendiği belirtildi.

Hayvanlara Adalet Partisi milletvekili Andy Meddic, Pazar günü bölgeyi ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, "Sadece bir yerde, kesilmiş ağaç ve dal yığının altında ölmüş en az 10 koala gördüm. Hayvanlardan birinin kolu ağacın altına sıkıştığı açlıktan ölmüştü. Hayvanları öldürmüşler, yaralamışlar ve açlıktan ölüme terk etmişler" dedi.

Victoria Çevre Bakanı Lily D'Ambrosio, sorumluların cezalandırılması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Bölgede Ekim ayında kesim yapıldığı, geçen hafta da temizlik için araziye buldozerlerin girdiği belirtiliyor.

Eyalet yasalarına göre, kesimden önce burada yaşayan hayvanların zarar görmemesi için hayvan koruma kuruluşlarına haber verilmesi gerekiyor.

Avustralya'da Aralık'ta başlayan ve milyonlarca hektarlık alanı küle çeviren yangınlarda bir milyardan fazla hayvanın öldüğü açıklanmıştı.

Yaşam alanlarını kaybettikleri için yerleşim bölgelerine sığınmak zorunda kalan koalalar facianın en önemli simgelerinden biri olmuştu.

Avustralya Koala Vakfı, yangınlarının ardından ülkedeki koala sayısının 100 binin altına düştüğünü tahmin ettiklerini söylüyor.

Vakıf bu sayının 50 binin altına düşmesi halinde koalaların neslinin tükenebileceğini vurguluyor.

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Avustralya kereste koala katliam

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ALLAH BİNLERCE KEZ BELANIZI VERSİN. LANET OLASI CANİLER LANET OLASI MERHAMETSİZ KATİLLER. NE İSTİYONUZ ZAVALLI HAYVANLARDAN.
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