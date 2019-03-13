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Avustralya Kardinali George Pell erkek çocuklara tacizden suçlu bulundu!

DÜNYA HABERLERİ  | 13.03.2019 08:43 | Son Güncelleme

Melbourne’da görev yaptığı dönemde kilise korosundaki iki erkek çocuğa cinsel tacizde bulunmaktan hakim karşısına çıkan eski Vatikan Ekonomi Bakanı ve Avustralya Kardinali George Pell’e, 6 yıl hapis cezası verildi.

Avustralya Kardinali George Pell erkek çocuklara tacizden suçlu bulundu!

Avustralya’nın Melbourne kentinde 1996-2001 yıllarında başpiskoposluk yaptığı dönemde 13 yaşındaki iki erkek çocuğa cinsel tacizde bulunmaktan jürinin suçlu bulduğu 77 yaşındaki Kardinal George Pell’in karar duruşması, Melbourne Bölge Mahkemesi’nde görüldü.

Televizyonlardan canlı yayınlanan duruşma esnasında Pell’e ‘‘Mağdurların sana güveni vardı sen makamını kullanarak bu güveni kötüye kullandın’’ ifadelerini kullanan Yargıç Peter Kidd, Kardinale 6 yıl hapis cezası verdi. Katolik dünyasında çocuklara yönelik suçlardan en üst makamdaki kişi olarak cezaevine gönderilen Pell, Haziran 2019’da temyiz, üç yıl sekiz ay sonra ise kefalet başvurusunda bulunabilecek.

Mahkeme önünde kararın açıklanmasını cep telefonlarından canlı izleyen ve zaman zaman duygusal anlar yaşayan cinsel taciz mağdurları, kararın açıklanmasının ardından sevince boğuldu. Kararı alkışlayarak karşılayan mağdurlar ve yakınları Pell’in cezaevine gönderilmesinin çok anlamlı olduğunu vurguladı.

TÜM DÜNYAYA GÜÇLÜ BİR MESAJ VERİLDİ

Çıkan kararı heyecanla karşıladığını belirten mağdurlardan Rob House, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avustralya’daki çocukların bundan sonra daha güvende olacağını ifade etti. House, ‘‘Bence çok güzel, hangi makamda olurlarsa olsunlar çocukları taciz edenlerin kurtulamayacağına dair tüm dünyaya güçlü bir mesaj verdi. Eğer çocuklara karşı suç işlerseniz mutlaka yakalanırsınız ve cezalandırılırsınız. Bu yüzden çok heyecanlıyım.’’ dedi.

"ADALETİN YERİNE GELMESİ ÖNEMLİ"

Çocuklara yönelik cinsel taciz davalarını her zaman mahkeme önünde hazır bulunarak takip eden cinsel taciz mağduru Brian Chery de ‘‘Burada adaletin yerine gelmesi çok önemli, (Pell) kaç yaşında olursan ol cezanı çekmen gerekiyor. Çocuklara tacizde bulunursan hapse girmek için hiçbir zaman yaşın önemi yok.’’ ifadelerini kullandı.

Öte yandan erkek kardeşinin çocukken papazlarının tecavüzüne uğradığını dile getiren Leonee Shdeey, George Pell’in tescilli bir çocuk tacizcisi olduğunu hatırlatarak ‘‘Mutlu muyum? Katolik Kilesi’nin en üst makamındaki birinin Avustralya cezaevine girmesine memnun olmamız lazım.’’ diye konuştu.

JÜRİ KARDİNALİ SUÇLU BULMUŞTU

Mahkeme jürisi 12 Aralık 2018’de, Vatikan’ın 3 numaralı ismi Pell’in, Aralık 1996 ve Şubat 1997'de Melbourne Başpiskoposu olarak görev yaptığı St. Patrik Katedrali’nde o dönemde 13 yaşında olan iki erkek çocuğa tacizde bulunduğuna karar vermişti. Ancak Pell hakkında devam eden cinsel taciz davaları yüzünden açıklanamayan karar söz konusu davaların 26 Şubat 2019’da düşmesinin ardından açıklanmıştı. Kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden ve 27 Şubat

2019’da Melbourne Bölge Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan Pell’in, bugünkü karar duruşmasına kadar gözaltında tutulmasına hükmedilmişti. (AA)

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George Pell taciz Vatikan Avustralya kardinal

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