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Avustralya, koalaları nesli tükenmekte olan hayvan listesine aldı

15.04.2022 21:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya, sayıları son yıllarda önemli ölçüde azalan koalaları, doğu kıyılarının büyük bölümünde nesli tükenmekte olan hayvanlar listesine dahil etti.

Avustralya, koalaları nesli tükenmekte olan hayvan listesine aldı

Avustralya, sayıları son yıllarda önemli ölçüde azalan koalaları, doğu kıyılarının büyük bölümünde nesli tükenmekte olan hayvanlar listesine dahil etti.

Bir dönem nüfus gelişimi yaşansa da koalaların sayıları, ağaç kesimleriyle tarla açma, orman yangınları, kuraklık, hastalık ve diğer bazı nedenlerden dolayı son yıllarda düşüş gösterdi.

Federal hükümet, koalaların Queensland, New South Wales ve Avustralya Başkent Bölgesi'nde söz konusu listeye eklendiğini söyledi.

Yapılan çağrıda, bölgelerdeki koalaların hızla değişen yaşam alanları ve iklim değişikliğinden korunması istendi.

Bundan yalnızca 10 yıl önce koalalar bu bölge ve eyaletlerde "savunmasız" türler olarak listelenmişti. Hızlı bozulmaya karşın, bölge yönetimleri harekete geçmemekle suçlanıyor.

Çevre Bakanı Sussan Ley, Cuma günü yaptığı açıklamada, "Bu liste koalaların korunmasına öncelik veriyor" dedi.

Yetkililerin bir kurtarma planı tasarladıklarını belirten Ley, arazi geliştirme uygulamalarının artık türler üzerindeki etkileri açısından değerlendirileceğini de sözlerine ekledi.

Geçtiğimiz yıl New South Wales'te yapılan bir araştırma, bölgede acil önlem alınmaması halinde, koalaların 2050 yılına kadar neslinin tükeneceği sonucuna ulaştı.

2019-20 senelerindeki orman yangınlarında 5 bin civarında koalanın öldüğü düşünülüyor. Yine bu yangınlarda yalnızca New South Wales'teki yaşam alanlarının yüzde 24'ünü etkilediğini tahmin ediliyor.

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