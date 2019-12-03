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Avustralya yangınlarla baş edemiyor

DÜNYA HABERLERİ  | 03.12.2019 12:07 | Son Güncelleme

 Avustralya'da Yeni Güney Galler eyaletinde başlayan ve rüzgârın da etkisiyle yayılan yangınlar sürüyor.

Avustralya, (DHA)- Avustralya'da Yeni Güney Galler eyaletinde başlayan ve rüzgârın da etkisiyle yayılan yangınlar sürüyor. Eyalet genelinde 54'ü kontrol altına alınamamış 111 yangın devam ediyor.
İtfaiyenin yaptığı açıklamaya göre, eyalet genelinde 54'ü kontrol altına alınmamış 111 yangın devam ediyor ve yangınlardan 2'si acil durum oluştururken 4'ü için de 'tehlike' uyarısı yapıldı. Yangınlara 2 bin 200'den fazla itfaiye personelinin müdahale ettiği belirtildi.
Öte yandan, Yengo ve Dharug Ulusal Parklarındaki yangınların Mangrove Mountain'a ve Lower Mangrove'a doğru ilerlediği ve şiddetli rüzgârdan dolayı yangınların olduğu noktalara yakın bölgelerin dumandan etkilendiği duyuruldu. Ayrıca, ilerleyen günlerde rüzgârlı havanın devam edeceğinin beklendiği açıklandı.

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