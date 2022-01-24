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Avustralya'da haftalardır gözaltındaki zanlıdan itiraf: '4 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp, günlerce alıkoydum'

24.01.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 Kasım'dan bu yana gözaltında olan 36 yaşındaki Terrence Darrell Kelly'nin Mart'ta yeniden yargıç karşısına çıkacağı belirtiliyor.

Avustralya'da haftalardır gözaltındaki zanlıdan itiraf: '4 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp, günlerce alıkoydum'

Avustralya'da Cleo Smith adlı 4 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp 18 gün alıkoymakla suçlanan zanlı, suçlamaları kabul etti.

5 Kasım'dan bu yana gözaltında olan 36 yaşındaki Terrence Darrell Kelly'nin Mart'ta yeniden yargıç karşısına çıkacağı belirtiliyor.

Kelly'nin Cleo'yu neden kaçırdığına ilişkin ayrıntı verilmedi.

Avustralya medyası Kelly'nin suçlamaları kabul etmesini sürpriz bir gelişme diye niteledi. Zira, davanın çok uzun sürebileceği düşünülüyordu.

Cleo Smith, Batı Avustralya eyaletine bağlı Carnarvon kasabası yakınlarındaki bir kamp yerinde, ailesinin kurduğu çadırdan kaçırılmıştı.

Çocuğun kaybolmasından sonra 5 bin nüfuslu büyük bir arama seferberliği başlatılmış, 100 memurun katılımıyla özel bir ekip oluşturulmuştu. Polis, Cleo'nun yakalanmasını sağlayacak kişiye 1 milyon dolar ödül vadetmişti.

Ailesine göre Cleo, çadırda küçük kardeşinin beşiğinin yanındaki şişme bir yatakta uyuyordu. Annesi ve partneri sabah uyandığında çadırının kapısının açık olduğunu ve Cleo'nun yatağında olmadığını fark etti.

Cleo kaçırılmasından 18 gün sonra kendi evlerinin yakınlarındaki kilitli bir evde bulunmuştu.

Sonrasında Kelly de yakalanmıştı.

https://twitter.com/bbcturkce/status/1455920204899311622?s=20

Olay tüm Avustralya'da yakından izlenmiş, uluslararası medya da gelişmeleri takip etmişti.

Terence Darrell Kelly Kasım'da yakalandıktan sonra bin kilometre uzaklıktaki Perth'e götürülmüştü.

Polis daha önce Kelly'nin aileyle hiçbir bağı bulunmadığını açıklamıştı.

Avustralya medyasına göre, Kelly'nin bir marketten bebek bezi almasının şüphe uyandırdığını ve polisi adrese yönlendirdiğini yazmıştı.

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