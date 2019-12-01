Avustralya'daki Türklerden kan bağışı kampanyası

"Biz 'bir insanın hayatını kurtaran bütün insanlığı kurtarmış gibidir' düsturundan yola çıkarak insan ayırt etmeden, insanın milliyeti, dini, dili, rengi, cinsiyetini ayırt etmeden yardım etmek durumundayız. Dolayısıyla bugün de buraya geldik ve cemaatimizle beraber kan bağışında bulunuyoruz."

Avustralya'da yaşayan Türklerin ülkeye katkıda bulunmak üzere kan bağışında bulunduklarına dikkati çeken Akakuş, şöyle devam etti:

Geçen hafta Avustralya'daki orman yangınları için yardım topladıklarını anımsatan Thomastown Camisi İmamı Recep Akakuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün de kan bağışında bulunanların ilk grubuyla kan merkezine geldiklerini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Melbourne'deki Thomastown Camisi'nde Melbourne İdari ve Sosyal İşler Ataşeliği tarafından Mevlid-i Nebi Haftası'nda yapılan kan bağışı kampanyası çerçevesinde randevu alan Türklerin ilk grubu, Avustralya Kızılhaç Kan Merkezine giderek bağışta bulundu.

Yaklaşık 10 yıl önce kalp ameliyatı olduğunda kendisine kan verildiğini bugün de kendisinin ihtiyacı olanlara kan vermek için geldiğini dile getiren Thomastown Türk İslam Cemiyeti Başkanı Metin Çiftçioğlu da "Avustralya'daki hastalara ve kan ihtiyacı olanlara katkıda bulunmak için buradayız." dedi.

Cuma namazı için gittiği camide imamın kan bağışı yapılacağı anonsu üzerine başvuruda bulunduğunu aktaran Emin Danacı, "Cuma namazına geldik, hoca durumu anlatınca, 'Biz niye vermeyelim?' dedim. Biz de insanlara yararlı olalım diye çıktım geldim kan vermeye." şeklinde konuştu.

İlk kez kan bağışında bulunduğunu söyleyen Adnan Menderes Atmaca da "Biz de destek olalım diye bir araya geldik. İki hafta sonra ikinci grup gelecek. İnşallah her sene, sayıyı daha fazla artırabiliriz." ifadesini kullandı.

