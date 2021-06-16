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Avustralyalı ikizler, aynı adamla evlenebilmek için ülke arıyor! ''Aynı yatağı paylaşıyoruz''

16.06.2021 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en ünlü ikizleri dikkat çeken davranışlarda bulunmaya devam ediyor. Yıllardır aynı kişiyle birlikte olan kız kardeşler bu kez erkek arkadaşları Ben ile evliliğe ilk adımı attı. Evlenme teklifi alan ikiz kardeşler, çok eşlilik Avustralya'da yasak olduğu için evlenebilecekleri bir ülke arıyor. İkizler, aynı kişiyle 8 yıldır beraber olduklarını tek bir gün bile ayrı uyumadıklarını, aynı yatağı paylaştıklarını söylüyorlar.

Avustralyalı ikizler, aynı adamla evlenebilmek için ülke arıyor! ''Aynı yatağı paylaşıyoruz''

Avustralya'nın Perth şehrinden yaşayan tek yumurta ikizleri olan Anna ve Lucy DeCinque sekiz yıldır erkek arkadaşları Ben Byrnes ile ilişki yaşıyorlar. Aynı adamı seven ve ondan hamile olmak istediklerini söyleyen ikizler, evliliğe ilk adımı atarak nişanlandılar.

TLC kanalında yayınlanan Extreme Sisters yani Sıra Dışı Kız Kardeşler adlı reality şovda nişanlanan ikizler, Avustralya'da çok eşlilik yasak olduğu için evlenebilecekleri bir ülke arıyor.

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''BEN, BİZİM KAHRAMANIMIZ''

Aynı kıyafetleri giyen, aynı anda duş alan hatta nişanlıları Ben ile aynı yatakta uyuyan Anna ve Lucy DeCinque, ''Dünyanın en şanslı ikizleriyiz. Bizi biz olduğumuz için seven bir adamı paylaşıyoruz. Ben bizim kahramanımız. O bizim yakışıklı prensimiz'' şeklinde konuşuyorlar.

Şoke edici ilişkilerini anlatan Lucy, "Bu ilişkide kıskançlık yok." diyor ve ekliyor: Mesela Ben, Anna'yı öperse hemen sonra beni öpüyor.

Televizyon şovunun yayınlanan fragmanında, Anna ve Lucy'nin Ben'le birlikte el ele yürürken, dikkatlice eşit ilgi gösterdikleri dikkat çekiyor.

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''İKİNİZİ DE SEVİYORUM''

Byrnes, ikizlerle yaptığı evlenme teklifinde, "Anna, benim için dünyaya bedelsin ve hayatımı seninle geçirmek istiyorum. Lucy, benim için dünyaya bedelsin ve hayatımı seninle de geçirmek istiyorum. Sizi seviyorum, ikinizi de seviyorum" dedi ve aynı büyüklükte elmas yüzükleri takmalarını sağladı. Üçlü şimdi ilişkilerini bir sonraki seviyeye taşımayı planlıyor ve bir aile kurmayı planlıyor.

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Büyük jeste rağmen hepsi, Avustralya'nın üç kişinin evlenmesine izin vermediğini biliyor ve şimdilerde bu evliliklere onay veren bir ülke arıyorlar.

Aldıkları olumsuz yorumları dikkate almadıklarını söyleyen Lucy, "Bizim için gerçekten garip değil. Bir erkek arkadaşımız var ve üçümüz de aynı yatağı paylaşıyoruz. Her şeyde aynı zevke sahibiz, bu yüzden belli ki aynı adamı seviyoruz. Eğer hamile kalsaydım Anna kesinlikle hemen hamile kalırdı çünkü bedenlerimizin aynı olması gerekiyor'' dedi.

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