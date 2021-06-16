Avustralyalı ikizler, aynı adamla evlenebilmek için ülke arıyor! ''Aynı yatağı paylaşıyoruz''

Avustralya'nın Perth şehrinden yaşayan tek yumurta ikizleri olan Anna ve Lucy DeCinque sekiz yıldır erkek arkadaşları Ben Byrnes ile ilişki yaşıyorlar. Aynı adamı seven ve ondan hamile olmak istediklerini söyleyen ikizler, evliliğe ilk adımı atarak nişanlandılar.

TLC kanalında yayınlanan Extreme Sisters yani Sıra Dışı Kız Kardeşler adlı reality şovda nişanlanan ikizler, Avustralya'da çok eşlilik yasak olduğu için evlenebilecekleri bir ülke arıyor.

''BEN, BİZİM KAHRAMANIMIZ''

Aynı kıyafetleri giyen, aynı anda duş alan hatta nişanlıları Ben ile aynı yatakta uyuyan Anna ve Lucy DeCinque, ''Dünyanın en şanslı ikizleriyiz. Bizi biz olduğumuz için seven bir adamı paylaşıyoruz. Ben bizim kahramanımız. O bizim yakışıklı prensimiz'' şeklinde konuşuyorlar.

Şoke edici ilişkilerini anlatan Lucy, "Bu ilişkide kıskançlık yok." diyor ve ekliyor: Mesela Ben, Anna'yı öperse hemen sonra beni öpüyor.

Televizyon şovunun yayınlanan fragmanında, Anna ve Lucy'nin Ben'le birlikte el ele yürürken, dikkatlice eşit ilgi gösterdikleri dikkat çekiyor.