HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Avusturya Başbakanı Kurz hakkında yolsuzluk ve rüşvet soruşturması

Avusturya Başbakanı Kurz hakkında yolsuzluk ve rüşvet soruşturması

06.10.2021 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sebastian Kurz hakkında, yolsuzluk yaptığı ve bir gazetenin yetkililerine rüşvet vermeye çalıştığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Kurz, rüşvet karşılığında lideri olduğu aşırı sağcı Özgürlük Partisi partisi yanlısı yayınlar yapılmasını talep etmekle suçlanıyor.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz hakkında, yolsuzluk yaptığı ve bir gazetenin yetkililerine rüşvet vermeye çalıştığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Sebastian Kurz, rüşvet karşılığında lideri olduğu muhafazakar Halk Partisi yanlısı yayınlar yapılmasını talep etmekle ve görevi kötüye kullanmakla suçlanıyor.

Savcılar, gazetenin adını açıklamadı.

Açılan soruşturma kapsamında polis, Kurz'un ofisine ve Özgürlük Partisi Genel Merkezi'ne baskın düzenledi.

Savcılıktan yapılan açıklamada, Kurz dışında 9 kişi ve üç kurum hakkında daha soruşturma açıldığı belirtildi.

Avusturya medyası, savcıların Maliye Bakanlığı'nın, bir bulvar gazetesine, Kurz'un partisini öven ve kamuoyu araştırmalarında önde gösteren yayınlar karşılığında reklam verilmesinden şüphelendiklerini yazdı.

Özgürlük Partisi, suçlamaları reddediyor ve soruşturmanın "siyasi nedenlerle" açıldığını savunuyor.

34 yaşındaki Sebastian Kurz hakkında daha önce de muhalefet partileri tarafından oluşturulan bir meclis komisyonunda yalan ifade verip vermediğine ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Kurz'un lideri olduğu Özgürlük Partisi, 2020 yılı başında Yeşiller Partisi'yle koalisyon hükümeti kurmuştu.

Avusturya'da polis ve savcılar, Kurz'un partisinden Maliye Bakanı Gernot Blümel'in evine de Şubat ayında bir yolsuzluk soruşturması kapsamında baskın düzenlemişti.

Gernot Blümel, bir bahis şirketi üzerinden yasa dışı şekilde partisine finansman sağlamakla suçlanmıştı.

Blümel hakkındaki hukuki süreç devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
WhatsApp, Facebook ve Instagram çökmüştü! Uzmanından "kişisel bilgiler çalınmış olabilir" açıklamasıWhatsApp, Facebook ve Instagram çökmüştü! Uzmanından "kişisel bilgiler çalınmış olabilir" açıklaması
PARTNER"Biz demeden yaz bitmez""Biz demeden yaz bitmez"
''İnanılmaz'' diyerek duyurdular! 1300 yıllık''İnanılmaz'' diyerek duyurdular! 1300 yıllık
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Trend Haberler

Koronavirüsü bilen kahin bitiş tarihini verdi

Koronavirüsü bilen kahin bitiş tarihini verdi

O kadar gerçek ki! Şişme bebekleri görenler inanamıyor

O kadar gerçek ki! Şişme bebekleri görenler inanamıyor

Çok eşliliği savunuyorlar! Şaşırtan itiraf: Bebek istiyoruz

Çok eşliliği savunuyorlar! Şaşırtan itiraf: Bebek istiyoruz

Fabrika işçiliğinden fenomenliğe! Ağzını bile açmıyor

Fabrika işçiliğinden fenomenliğe! Ağzını bile açmıyor

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Facebook, WhatsApp ve Instagram 6 saat sonra erişime açıldı

Facebook, WhatsApp ve Instagram 6 saat sonra erişime açıldı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

'Ele geçirilmesi imkansız' bölge ele geçirildi

'Ele geçirilmesi imkansız' bölge ele geçirildi

3 günlük kocası için "kendini öldürdü" demişti! Yeni gelişme

3 günlük kocası için "kendini öldürdü" demişti! Yeni gelişme

Hamile kadın, yeni evli komşusuna hayatının şokunu yaşattı

Hamile kadın, yeni evli komşusuna hayatının şokunu yaşattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.