VİYANA (AA) - Avrasya İncelemeleri Merkezi analisti Mehmet Oğuzhan Tulun, bazı Avrupa ülkelerinin parlamentolarınca alınan "soykırım kararlarının" tamamen iç siyasette prim yapmak için başvurulan bir yol olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği tarafından "1915 Olaylarının Gerçek Yüzü" başlıklı bir konferans düzenlendi.

Tulun, burada yaptığı konuşmada, 1915 olaylarına ilişkin "tehcir" ifadesinin kullanıldığını, doğru ifadenin ise "sevk ve iskan" olduğunu söyledi. Tulun, "Ermeni toplumu Osmanlı toprakları içinde bir yerden başka bir yere taşınmıştır. Ülke dışında bir bölgeye gönderilmedikleri için batılıların kullandığı deportation (sürgün) ifadesi yanlıştır." dedi.

Ermenilerin Anadolu'dan Suriye'ye sevk ve iskanı kararının nedensiz alınmadığına işaret eden Tulun, özellikle Ermeni radikal grupların hem bulundukları bölgelerde Müslüman nüfusa verdiği ciddi zarar hem de Rus ordusuyla yaptıkları iş birliğinin bu kararın başlıca nedenleri olduğunu dile getirdi.

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