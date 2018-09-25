Avusturya’da basına sansür iddialarına tepki

VİYANA (AA) - Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, İçişleri Bakanlığının bazı basın yayın kuruluşlarıyla bilgi paylaşımını kısıtlayacağına ilişkin iddialara tepki göstererek, "Basın özgürlüğüne yönelik hiçbir kısıtlama kabul edilemez." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna katılmak üzere ABD’de bulunan Kurz, Avusturya Devlet Televizyonu ORF’ye yaptığı açıklamada, özgür ve bağımsız bir basın için devlet kurumları başta olmak üzere siyasi partilere büyük sorumluluk düştüğünü belirtti.

Kurz, Avusturya’da bazı medya kuruluşlarına yönelik bilgi paylaşımının sınırlandırılması ya da boykot edilmesinin söz konusu olamayacağını vurgulayarak, “Basın özgürlüğüne yönelik hiçbir kısıtlama kabul edilemez.” ifadesini kullandı.

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- Muhalefetten istifa çağrısı

Öte yandan ana muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ve Yeni Avusturya Partisinin (NEOS) yanı sıra diğer partiler de İçişleri Bakanı Herbert Kickl’a tepki gösterdi.

SPÖ'den yapılan yazılı açıklamada, basının haber alma özgürlüğünün kısıtlanmasına ilişkin girişimin siyasi sorumluluğunun içişleri bakanında olduğu vurgulanarak, gerekenin yapılması çağrısında bulunuldu.