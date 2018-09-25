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Avusturya’da basına sansür iddialarına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 14:57 | Son Güncelleme

Başbakan Sebastian Kurz: - "Basın özgürlüğüne yönelik hiçbir kısıtlama kabul edilemez" - NEOS Genel Başkanı Beate Meinl-Reisinger: - "İçişleri Bakanı Herbert Kickl, büyük bir risk oluşturuyor. İstifa etmeli"

VİYANA (AA) - Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, İçişleri Bakanlığının bazı basın yayın kuruluşlarıyla bilgi paylaşımını kısıtlayacağına ilişkin iddialara tepki göstererek, "Basın özgürlüğüne yönelik hiçbir kısıtlama kabul edilemez." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna katılmak üzere ABD’de bulunan Kurz, Avusturya Devlet Televizyonu ORF’ye yaptığı açıklamada, özgür ve bağımsız bir basın için devlet kurumları başta olmak üzere siyasi partilere büyük sorumluluk düştüğünü belirtti.

Kurz, Avusturya’da bazı medya kuruluşlarına yönelik bilgi paylaşımının sınırlandırılması ya da boykot edilmesinin söz konusu olamayacağını vurgulayarak, “Basın özgürlüğüne yönelik hiçbir kısıtlama kabul edilemez.” ifadesini kullandı.
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- Muhalefetten istifa çağrısı

Öte yandan ana muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ve Yeni Avusturya Partisinin (NEOS) yanı sıra diğer partiler de İçişleri Bakanı Herbert Kickl’a tepki gösterdi.

SPÖ'den yapılan yazılı açıklamada, basının haber alma özgürlüğünün kısıtlanmasına ilişkin girişimin siyasi sorumluluğunun içişleri bakanında olduğu vurgulanarak, gerekenin yapılması çağrısında bulunuldu.

NEOS Genel Başkanı Beate Meinl-Reisinger de basına yönelik bu tür bir saldırının kabul edilemez olduğunu ifade ederek, "Eleştirel medyayı cezalandırmak ve itaatkar basın kurumlarının ödüllendirilmesi, liberal olmayan baskıcı yönetimlerde gözlemlenen bir durum. İçişleri Bakanı Herbert Kickl büyük bir risk oluşturuyor, istifa etmeli." görüşünü paylaştı.

İçişleri Bakanlığının Basın Ofisi tarafından hazırlandığı ve emniyet müdürlüklerine gönderildiği öne sürülen 4 sayfalık bilgilendirme yazısında, ülkenin önde gelen Der Standard, Kurier ve Falter gazeteleriyle bakanlık ve polis hakkında taraflı ve olumsuz haber yaptıkları gerekçesiyle bilgi paylaşımının kısıtlanacağı yönünde iddialar Avusturya basınında yer almıştı.

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