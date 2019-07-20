Avusturya'da eski Başbakan Kurz'un ekibinden bir kişiye soruşturma

VİYANA (AA) - Avusturya’nın eski başbakanı ve Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı Sebastian Kurz’un başbakanlık yaptığı dönemde ekibinde yer alan bir kişi hakkında, başbakanlıktaki bazı belgeleri yok ettiği, kuruma ait bilgisayar, yazıcı gibi araçlarda yer alan bilgileri imha ettiği gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Avusturya basınında yer alan haberlere göre, Kurz'un, 23 Mayıs'ta mecliste yapılan güven oylamasını kaybederek iktidardan düşmesinin hemen ardından, başbakanlıktaki ekibinden bir kişi belge ve bilgileri kararttığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı.

Haberde, başbakanlıkta çalışan şahsın, Kurz'un iktidarının devrilmesinin ardından ÖVP Genel Merkezi'nde çalıştığı, polislerin söz konusu zanlıyı burada gözaltına aldığı kaydedildi.

Kurz'un dönemine ilişkin bilgileri kararttığı gerekçesiyle soruşturma başlatılan şahsın, geçici hükümet kurulana kadar başbakanlıktaki bazı evrakları imha ettiği, ayrıca kurumdaki yazıcı, bilgisayar ve benzeri taşınmazlara ait hafıza kartlarını farklı bir isim altında özel bir şirkete imha ettirdiği belirtildi.