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Avusturya'da eski Başbakan Kurz'un ekibinden bir kişiye soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 21:31 | Son Güncelleme

Eski Başbakan Sebastian Kurz'un başbakanlıktaki ekibinden bir kişi hakkında, belge ve bilgileri karartma suçlamasıyla soruşturma başlatıldı

VİYANA (AA) - Avusturya’nın eski başbakanı ve Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı Sebastian Kurz’un başbakanlık yaptığı dönemde ekibinde yer alan bir kişi hakkında, başbakanlıktaki bazı belgeleri yok ettiği, kuruma ait bilgisayar, yazıcı gibi araçlarda yer alan bilgileri imha ettiği gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Avusturya basınında yer alan haberlere göre, Kurz'un, 23 Mayıs'ta mecliste yapılan güven oylamasını kaybederek iktidardan düşmesinin hemen ardından, başbakanlıktaki ekibinden bir kişi belge ve bilgileri kararttığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı.

Haberde, başbakanlıkta çalışan şahsın, Kurz'un iktidarının devrilmesinin ardından ÖVP Genel Merkezi'nde çalıştığı, polislerin söz konusu zanlıyı burada gözaltına aldığı kaydedildi.

Kurz'un dönemine ilişkin bilgileri kararttığı gerekçesiyle soruşturma başlatılan şahsın, geçici hükümet kurulana kadar başbakanlıktaki bazı evrakları imha ettiği, ayrıca kurumdaki yazıcı, bilgisayar ve benzeri taşınmazlara ait hafıza kartlarını farklı bir isim altında özel bir şirkete imha ettirdiği belirtildi.

- Sahte isimle bilgiler imha edildi

Haberde, şahsın başbakanlıkta çalıştığı ve kuruma ait bilgileri imha ettiğinin anlaşılmaması için hayali bir isim altında işlem yaptırdığı kaydedildi.

Sahte isim kullanan kişiye fatura kesen özel şirketin, şahsın fatura bedelini ödememesi üzerine polise başvurduğu ifade edilen haberde, polisin araştırmaları sonucunda Kurz döneminde başbakanlıkta çalışmış kişiye ulaşıldığı aktarıldı.

Haberde, "İbiza skandalı" olarak bilinen eski Başbakan Yardımcısı ve aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) eski Genel Başkanı Heinz Christian Strache'nin bir Rus iş insanıyla "partilerine yardım yapılması durumunda devlet ihalelerinin Rusya'ya verilmesine yardımcı olacağı" yönündeki konuşmasının bulunduğu görüntülere ilişkin soruşturma yürüten emniyet biriminin, başbakanlık eski çalışanının evinde arama yaptığı vurgulandı.

Emniyet güçlerinin imha edilen evrak ve bilgilerle söz konusu görüntüler arasında bir ilişki olabileceği gerekçesiyle soruşturmayı genişlettiği kaydedilen haberde, ancak şahsın iddiaları kabul etmediği belirtildi.

Öte yandan, Avusturya'da her hükümet değişikliğinde bir önceki iktidara ait belgelerin bilirkişi gözetiminde arşivlendiği, ilgisiz olduğu düşünülen evrakların yine şahitler huzurunda imha edildiği bilgisi de haberde yer aldı.

İddiaları reddeden ÖVP, yapılan şeyin her iktidarın yaptığı sıradan gereksiz evrakları temizleme işlemi olduğunu ileri sürerken, mecliste bulunan diğer partiler konunun aydınlatılması için soru önergesi vereceklerini duyurdu.

- Avusturya'da hükümet krizi

Avusturya'da geçen mayıs ayında, aşırı sağcı FPÖ eski Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Strache'nin, 2017'de İspanya'nın İbiza Adası'nda bir Rus yatırımcıyla yaklaşan genel seçimlerde "partisine yardım yapılması durumunda bazı devlet ihalelerinin Rusya'ya verilmesi hususunda kolaylıklar sağlayacağı yönündeki" ifadelerini içeren video kaydı basında yer almış, aşırı sağcı lider bütün görevlerinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

Bunun üzerine Başbakan Sebastian Kurz, Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve FPÖ koalisyonunun sona erdiğini, erken seçime gidileceğini açıklamıştı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Van der Bellen, erken seçimlerin eylülde yapılması çağrısında bulunmuştu.

Eski Başbakan ve ÖVP Genel Başkanı Kurz'un oluşturduğu geçici seçim hükümeti muhalefet partilerinin karşıt oyları nedeniyle meclisten güven oyu alamayarak düşmüş, Cumhurbaşkanı Van der Bellen de Brigitte Bierlein'ı ülkenin geçici Başbakanı olarak görevlendirmişti.

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Avusturya belge ve bilgileri karartma FPÖ Heinz-Christian Strache OVP Sebastian Kurz

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