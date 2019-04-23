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Avusturya'da hükümet karşıtı gösteri

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 20:20 | Son Güncelleme

Başkent Viyana'da bir grup gösterici, hükümetin sosyal yardımlarda yapmayı planladığı kısıtlamalar başta olmak üzere, ayrıştırıcı politikalarını protesto etti

VİYANA (AA) - Avusturya'nın başkenti Viyana'da hükümet karşıtı göstericiler, aşırı sağcı hükümetin hayata geçirmeyi planladığı sosyal yardımların kısıtlanması başta olmak üzere, Müslüman ve mülteci karşıtı politikalarına tepki gösterdi.

Başbakanlık önünde toplanan göstericiler, "yönetimde Nazilere hayır", "sosyal paylaşımda adalet" yazılı pankartlar açtı.

SOS Mitmensch sivil toplum örgütü Sözcüsü Alexander Pollak, burada yaptığı konuşmada, hükümetin perşembe günü meclisten geçirmeyi planladığı yeni sosyal yardım yasa tasarısının gelir durumu düşük, göçmen ve mültecileri olumsuz yönde etkileyeceğini söyledi.

Hükümetin "yeni adil paylaşım" olarak sunduğu düzenlemenin adaletten uzak olduğunu ifade eden Pollak, yeni düzenlemenin insanları fakirliğe sürükleyeceğini savundu.

Savaş ve benzeri nedenlerle Avusturya’ya göç etmek zorunda kalmış kişilerin, yeterli seviyede Almanca bilmedikleri ve 5 yıldan az Avusturya'da kaldıkları için sosyal yardımlardan çok düşük seviyede yararlanabileceklerini ifade eden Pollak, "Yeni umutlarla buraya gelen insanları, sosyal haklardan faydalanmalarını sınırlandırmanın adı adaletli paylaşım olarak adlandırılamaz." dedi.

Irkçılık karşıtı sivil toplum oluşumu Linkswende Sözcüsü David Albrich de hükümetin ayrıştırıcı, mülteci ve Müslüman karşıtı politikalarına dikkati çekti.

Albrich, koalisyon ortağı aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisinden (FPÖ) bir belediye başkan yardımcısının mültecilere yönelik ırkçı benzetmede bulunduğu için istifa etmek zorunda kaldığını anımsatarak, ırkçı, insan onurunu zedeleyici görüşlere sahip çok sayıda siyasinin bu partide aktif olduğunu savundu.

Müslüman ve mültecilere yönelik sistemli şekilde yaygınlaştırılan nefret söylemine karşı birlik içinde mücadele yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Albricht, "Bizi bölmelerine müsaade etmeyeceğiz, sosyal yardımların kısıtlanması ve birlikte yaşamı tehlikeye sokan politikalara karşı başkaldıracağız." şeklinde konuştu.

Ülkenin Yukarı Avusturya eyaletine bağlı Braunau am Inn Belediyesi Başkan Yardımcısı Christian Schilcher, FPÖ'ye ait parti gazetesinde kaleme aldığı bir şiirde, mültecileri fareye benzetmesi nedeniyle görevinden istifa etti.

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Alexander Pollak Avusturya’da hükümet karşıtı gösteri SOS Mitmensch

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