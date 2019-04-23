Avusturya'da hükümet karşıtı gösteri

VİYANA (AA) - Avusturya'nın başkenti Viyana'da hükümet karşıtı göstericiler, aşırı sağcı hükümetin hayata geçirmeyi planladığı sosyal yardımların kısıtlanması başta olmak üzere, Müslüman ve mülteci karşıtı politikalarına tepki gösterdi.

Başbakanlık önünde toplanan göstericiler, "yönetimde Nazilere hayır", "sosyal paylaşımda adalet" yazılı pankartlar açtı.

SOS Mitmensch sivil toplum örgütü Sözcüsü Alexander Pollak, burada yaptığı konuşmada, hükümetin perşembe günü meclisten geçirmeyi planladığı yeni sosyal yardım yasa tasarısının gelir durumu düşük, göçmen ve mültecileri olumsuz yönde etkileyeceğini söyledi.

Hükümetin "yeni adil paylaşım" olarak sunduğu düzenlemenin adaletten uzak olduğunu ifade eden Pollak, yeni düzenlemenin insanları fakirliğe sürükleyeceğini savundu.

Savaş ve benzeri nedenlerle Avusturya’ya göç etmek zorunda kalmış kişilerin, yeterli seviyede Almanca bilmedikleri ve 5 yıldan az Avusturya'da kaldıkları için sosyal yardımlardan çok düşük seviyede yararlanabileceklerini ifade eden Pollak, "Yeni umutlarla buraya gelen insanları, sosyal haklardan faydalanmalarını sınırlandırmanın adı adaletli paylaşım olarak adlandırılamaz." dedi.