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Avusturya'da İsrail ve ABD karşıtı gösteri

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 20:44 | Son Güncelleme

Başkent Viyana'da bir grup gösterici, İsrail'in işgalci politikalarını ve bu ülkeye silah yardımında bulunan ABD'yi protesto etti - ABD'li aktivist Mary Pampalk: - "Yaklaşık 50 yıldır Filistin topraklarını işgal eden İsrail'e karşı ABD'yi uluslararası hukukun gereklerini yapmaya çağırıyoruz. İşgalci ve ayrılıkçı bir devletin uluslararası toplumda bir geleceği olamaz" - Yazar Wilhelm Lagthaler: - "Orta Doğu'da sorunun temel sebebi Siyonizm. Arap, Müslüman, Yahudi ve diğer dini grupların birlikte yaşayabilmeleri ancak Siyonizm olmadan mümkün olabilir"

VİYANA (AA) - Avusturya'nın başkenti Viyana'da, İsrail'in işgalci politikaları ve bu ülkenin silahlanmasına yardımcı olan ABD protesto edildi.

Boykot, Tecrit, Yaptırımlar Hareketi tarafından İsrail Apartheid (ırk ayrımcılığı) haftası kapsamında düzenlenen "İşgalciliği, Silahlandırmayı Durdur" isimli gösteri için ABD'nin Viyana Büyükelçiliği önünde toplanan grup, "İsrail işgali, etnik temizlik ve ayrımcılık sona ersin" yazılı pankart ve Filistin bayrakları açtı.

ABD'li aktivist Mary Pampalk, burada yaptığı konuşmada, ABD'nin İsrail'e yıllık 3,8 milyar dolar silahlanma yardımında bulunduğunu, bu yardımların İsrail'in işgalci politikalarını güçlendirdiğini ve Orta Doğu'da barışın sağlanmasını engellediğini söyledi.

ABD'nin, özellikle Donald Trump yönetiminde uluslararası hukuka aykırı birçok İsrail söylemini sahiplenerek, bu ülkeye açıkça destek verdiğini vurgulayan Pampalk, finansal yardımın yanı sıra bu ülkeye yönelik Birleşmiş Milletler (BM) kararlarında da 44 kere Filistin aleyhine oy kullandığına dikkati çekti.

Pampalk, "Yaklaşık 50 yıldır Filistin topraklarını işgal eden İsrail'e karşı ABD'yi uluslararası hukukun gereklerini yapmaya çağırıyoruz. İşgalci ve ayrılıkçı bir devletin uluslararası toplumda bir geleceği olamaz." diye konuştu.

- "Antisemitist partiler, Müslümanları suçluyor"

Yazar Wilhelm Lagthaler da Orta Doğu'da toprakları alınmış, en temel demokratik hakları gasp edilmiş bir toplumla İsrail arasında süren sorunu "Müslüman-Yahudi sorunu" olarak göstermenin gerçek dışı olduğunu, meselenin tamamen işgalci ve ayrımcı bir anlayıştan kaynaklandığını ifade etti.

Lagthaler, "Bugün yönetimde olan antisemitist partiler, Müslümanları, Arap ve Türkleri antisemitist olarak göstermeye çalışıyor. Irkçılık ve azınlıklara yönelik nefret söylemini ve antisemitizmi Avrupa'dan dünyaya yayanlar, günahlarını başkalarının sırtına yüklemek için çabalıyorlar." dedi.

- "Orta Doğu'da sorununun temel sebebi Siyonizm"

Avrupa'da İsrail'e karşı yapılan bütün gösterilerin "antisemitist" olarak gösterilmek istenildiğine dikkati çeken Lagthaler, sarı yeleklilerin, sosyal haklarını arayanların, ırkçılığa maruz kaldıkları için sokaklara çıkanların da antisemitist olarak damgalanarak susturulmaya çalışıldığını dile getirdi.

Lagthaler, "Orta Doğu'da sorununun temel sebebi Siyonizm. Arap, Müslüman, Yahudi ve diğer dini grupların birlikte yaşayabilmeleri ancak Siyonizm olmadan mümkün olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Büyükelçiliği önünde başlayan gösteri İsrail'in Viyana Büyükelçiliği önünde sona erdi.

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