Avusturya’daki Türk Şehitliği'nde tören

VİYANA (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye ile Avusturya arasındaki ilişkilere ilişkin "İki ülke arasındaki ilişkilerin olumsuz bir gündem üzerinden değil de olumlu bir gündem üzerinden ilerlemesini tercih ederiz ama artan yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığının maalesef Avusturyalı bazı siyasileri tesiri altına aldığını üzülerek kaygıyla takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Avusturya’nın Slovenya sınırında yer alan Mogersdorf kasabasında, 1664 yılında meydana gelen Raab Suyu Savaşı'nın 350. yılı anısına 2015 yılında TİKA tarafından inşa edilen Türk Şehitliği'nde düzenlenen törende konuşan Kıran, İslam inancında şehitlerin ölümsüz olarak kabul edildiğini belirterek, 1664 yılında yaşanan Raab Suyu Savaşı’nda şehit düşen askerlerin, kahramanlıklarıyla Türk milletinin aziz hatıralarında yaşamaya devam ettiğini söyledi.

- Türkiye ve Avusturya arasında dostluk vurgusu

Kıran, “Aziz şehitlerimizin hatırasını yad ederken, onların kahramanlıkları ve mücadelelerinden aldığımız mesaj nettir. Bu da Türkiye ve Avusturya arasındaki dostluk, kardeşliktir ve bu ilişkilerin geleceğine olan inançtır.” değerlendirmesinde bulundu.