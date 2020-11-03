Avusturya’nın başkenti Viyana’da 6 farklı noktada saldırı gerçekleştirildiği ifade edilirken en az 7 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, “Açık bir terör saldırısı altındayız” dedi.
Avusturya’nın başkenti Viyana’da 6 farklı noktada saldırı gerçekleştirildiği ifade edilirken en az 7 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, “Açık bir terör saldırısı altındayız” dedi.
Avusturya’nın başkenti Viyana’da 6 farklı noktada saldırı gerçekleştirildiği ifade edilirken en az 7 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, “Açık bir terör saldırısı altındayız” dedi.