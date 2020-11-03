HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Avusturya’nın başkenti Viyana’da 6 farklı noktada saldırı gerçekleştirildiği ifade edilirken en az 7 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, “Açık bir terör saldırısı altındayız” dedi.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da 6 farklı noktada saldırı gerçekleştirildiği ifade edilirken en az 7 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, “Açık bir terör saldırısı altındayız” dedi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 01:01 | Son Güncelleme

Avusturya’nın başkenti Viyana’da 6 farklı noktada saldırı gerçekleştirildiği ifade edilirken en az 7 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da 6 farklı noktada saldırı gerçekleştirildiği ifade edilirken en az 7 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, “Açık bir terör saldırısı altındayız” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
58 saat sonra enkazdan çıkarılmıştı! Ekipleri görünce söyledikleri yürekleri dağladı 58 saat sonra enkazdan çıkarılmıştı! Ekipleri görünce söyledikleri yürekleri dağladı
AK Parti milletvekili koronavirüse yakalandıAK Parti milletvekili koronavirüse yakalandı
1 Kasım İstanbul su kesintisi listesi!1 Kasım İstanbul su kesintisi listesi!
En Çok Okunan Haberler
İsyan etti! 'Ülke ülke olalı böyle ahlaksızlık görmedi!'
İsyan etti! 'Ülke ülke olalı böyle ahlaksızlık görmedi!'
Rıza Bey Apartmanı'nda ikizlerden acı haber
Rıza Bey Apartmanı'nda ikizlerden acı haber
Bakan Koca paylaştı: İşte 2 Kasım koronavirüs tablosu
Bakan Koca paylaştı: İşte 2 Kasım koronavirüs tablosu
'Abarttınız' deyince... 'Azıcık edep!'
'Abarttınız' deyince... 'Azıcık edep!'
Başını ve cinsel organını kesip kanlı elbiseleriyle çay içmiş
Başını ve cinsel organını kesip kanlı elbiseleriyle çay içmiş
Cüneyt Özdemir'den 'İstanbul depremi' uyarısı
Cüneyt Özdemir'den 'İstanbul depremi' uyarısı
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
İdil'i çıkartan kahraman itfaiye erleri o anları anlattı
İdil'i çıkartan kahraman itfaiye erleri o anları anlattı
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu
Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu
Kan donduran olay! Başı ve cinsel organı kesilerek öldürülmüş halde bulundu
Kan donduran olay! Başı ve cinsel organı kesilerek öldürülmüş halde bulundu
Kuşadası'nda 4.7 büyüklüğünde deprem!
Kuşadası'nda 4.7 büyüklüğünde deprem!
Diğer Haberler
AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik koronavirüse yakalandı
AK Parti milletvekili koronavirüse yakalandı
Bakan Koca'dan 'koronavirüs' uyarısı: İstanbul'daysanız ayrılmayın
Bakan Koca'dan 'koronavirüs' uyarısı: İstanbul'daysanız ayrılmayın
Üniversite öğrencisi Seda Dinçer'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı
Üniversite öğrencisi Seda'dan acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı
4 yaşındaki İsmail'in kopan kolu Kayseri Şehir Hastanesinde dikildi
Oyun oynarken kolu kopan çocuk için ekipler seferber oldu
Son dakika! İzmir Urla açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem
Urla açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem
Adana’da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
Adana’da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.