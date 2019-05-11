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Avusturya’nın en eski tiyatrosunda Osmanlı sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 20:25 | Son Güncelleme

Ülkenin Grein kentindeki tarihi tiyatroda Osmanlı dönemine ait müzik aletleri ve kıyafetler sergilendi

VİYANA (AA) - Avusturya’nın Grein kentindeki ülkenin en eski tiyatrosunda, Viyana Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) katkılarıyla Osmanlı dönemine ait müzik aletleri ve kıyafetler meraklılarının ilgisine sunuldu.

Almanca konuşulan ülkelerin en eski tiyatrosu olarak kabul edilen ve 1791’den bu yana halen aktif bir şekilde kullanılan Grein Şehir Tiyatrosu'nun sergi salonunda, mehteran takımına ait çeşitli çalgı aletlerinin yanı sıra Osmanlı kıyafetleri ve aksesuarların yer aldığı sergi açıldı.

Serginin açılışında konuşan küratör Dr. Klaus M. Pollheimer, Tuna Nehri'ne kıyısı olan çeşitli ülkelerin çok sayıda kentinin yaklaşık 25 yıldır düzenli olarak yaptığı Tuna Opera Festivali'nin bu yılki programında tiyatrolarında ünlü Avusturyalı besteci Joseph Haydn’ın Türk Operası'nı sahneleyeceklerini söyledi.

Pollheimer, 18. yüzyılın başlarında bestelen eserin sahnelenmesi öncesinde Grein kenti sakinlerini, eserde anlatılan Osmanlı dönemine ait kıyafet, çalgı ve aksesuarlarla buluşturmak istediklerini dile getirdi.

Kültürün toplum ve ülkeleri yakınlaştırmakta önemli bir rol oynadığını anlatan Pollheimer, "Geçmişte çatışmayı, ayrışmayı simgeleyen birçok unsur bugün birlikteliğe ve beraberliğe hizmet ediyor. Geçmişte iki ülke arasında yaşanan çatışmaların sembolleri bugün iki kültürün daha iyi anlaşılması için bizleri bir araya getiriyor." diye konuştu.

Viyana YEE Müdür Vekili Halil İbrahim Doğan da enstitü olarak ülkenin en eski tiyatrosunda Osmanlıya ait unsurların sergilenmesine katkı sağlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Avusturyalı bestecinin eserinde 18. yüzyılda Osmanlıda yaşanan bir aşk hikayesini anlattığını söyleyen Doğan, kurum olarak o döneme ait sultan serpuşları, yeniçeri kıyafetleri ve müzik aletlerini temin ederek Avusturyalı sanatseverlerle buluşturduklarına işaret etti. Doğan, "Yunus Emre Enstitüsü olarak Avusturya’da Türk kültürünün daha iyi tanınması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Almanca konuşulan bölgenin en eski tiyatrosunda Osmanlıya ait eserlerin sergilenmesi, bizler için mutluluk verici." ifadelerini kullandı.

Tarihi tiyatroda, klasik müzik dinletisinin ardından ardından davetliler, sergilenen Osmanlı dönemine ait eserleri yakından inceledi.

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