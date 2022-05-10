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  4. Ay Grubu isimli uyuşturucu çetesinin lideri yakalandı! Gemilerle taşıyorlardı

Ay Grubu isimli uyuşturucu çetesinin lideri yakalandı! Gemilerle taşıyorlardı

10.05.2022 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan 'Ay Grubu' isimli çetenin elebaşı olduğu belirlenen Mahsum Ay, 7 aylık çalışma sonucu İzmir'de yakalandı. Şebekenin Ayvalık'ta batan bir tekneden sahile vuran 1 ton 900 kilogram skunk maddesi ile Biga'da Fronter Falcon isimli gemiye zulalanmış 23 kilo 600 gram kokainin Türkiye’ye getirilmesinden sorumlu olduğu belirtildi.

Ay Grubu isimli uyuşturucu çetesinin lideri yakalandı! Gemilerle taşıyorlardı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kritik bir operasyona imza attı. Narkotik ekiplerince, Ege bölgesinde uyuşturucu madde ticaretini yönlendirdiği saptanan ve 'Ay Grubu' olarak adlandırılan uyuşturucu tacirlerine yönelik, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

YURT DIŞINDAN GEMİLERLE TÜRKİYE'YE UYUŞTURUCU SEVKİKATI

Yapılan istihbarat çalışmasında Ay Grubunun, yüklü miktardaki uyuşturucu maddeyi denizaşırı ülkelerden Ege Denizi sahil şeridini kullanarak Türkiye’ye getireceği bilgisine ulaşıldı. Grubun elebaşı Mahsum Ay’ın ise İzmir’de bulunduğu tespit edildi. Polis tarafından yapılan operasyonla Mahsum Ay ve yanında bulunan Sunay Epöz, dün İzmir'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler Ay ve Epöz, bugün soruşturmanın yürütüldüğü Balıkesir'e getirildi.

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Mahsum Ay’ın; 6 Mayıs 2019'da Ayvalık ilçesi Maden Adası yakınlarında batan 'Vedat Reis-47' isimli tekneden denize yayılan ve sahillere vuran 1 ton 900 kilogram skunk maddesi ile 23 Ağustos 2020 tarihinde Çanakkale’nin Biga ilçesinde 'Fronter Falcon' isimli gemiye zulalanmış olarak bulunan 23 kilogram 600 gram kokainin Türkiye’ye getirilmesinden sorumlu olduğu belirtildi.

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3 AYRI SUÇTAN ARANIYORDU

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Mahsum Ay hakkında, Ayvalık Sulh Ceza Hakimliği'nce uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti yapmak, Burhaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kasten öldürme, Ayvalık 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nce toplam 3 adet aranma kaydı bulunduğu öğrenildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Çanakkale Ayvalık
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