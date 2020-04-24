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Ay'ın ilk kez tüm yüzeyini gösteren haritası çıkarıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 24.04.2020 14:02 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Merkezi (USGS) ile NASA Ay'ın yer yüzü şekillerini detaylı bir şekilde gösteren haritasını çıkardı.

Ay'ın ilk kez tüm yüzeyini gösteren haritası çıkarıldı

USGS ve NASA'nın ortak çalışmasında Ay'ın tüm yüzeyi ilk kez bu kadar detaylı bir şeklide haritalandırılıyor. Çıkarılan haritanın gelecekteki Ay misyonlarında rehber olarak kullanılacağı ve bilim dünyası için paha biçilmez bir değer olacağı açıklandı.

Haritanın oluşturulmasında Apollo'nun Ay seferlerinde elde ettiği veriler de kullanıldı. Daha önce NASA'nın elindeki haritalar, son dönemde Ay'a yapılan uydu misyonlarından elde edilen verilerin de eklenmesiyle ortaya dijital bir harita çıkarıldı.

Krater ve kayalıklı yüzeyi renkli bir şeklide detaylandırılan Ay'ın yeryüzü şekilleri 1:5,000,000 ölçeğinde hazırlandı. Harita internet üzerinden ziyaretçilere açık olacak.

USGS Direktörü Jim Reilly, söz konusu haritanın gelecek misyonlarında NASA'ya yardımcı olacağını söyledi.

USGS bünyesinde çalışan jeolojist Corey Fortezzo da söz konusu haritanın on yıllar boyunca yapılan çalışmaların bir ürünü olduğunu söyledi.

Ay'ın ayrıntılı yeryüzü şekillerinin oluşturulmasında Japon Uzay Ajansı'nın Kaguya misyonunda elde edilen veriler de kullanıldı.


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Ay harita USGS NASA

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