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  4. Ay'ın sanılandan 85 milyon daha genç olduğu ortaya çıktı

Ay'ın sanılandan 85 milyon daha genç olduğu ortaya çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 14.07.2020 15:41 | Son Güncelleme

Gök bilimciler, Ay'ın sanılandan 85 milyon yıl daha genç olduğunu hesapladı.

Ay'ın sanılandan 85 milyon daha genç olduğu ortaya çıktı

Space.com'un haberine göre, Alman Uzay Merkezinde görevli bilim insanlarının yaptığı çalışmanın ayrıntıları, "Science Advances" dergisinde yayımlandı.

Ay'ın yaşını hesap etmek için matematiksel modellerden faydalanan ekip, Dünya'nın uydusunun 4,425 milyar yıl önce oluştuğunu ve sanılandan 85 milyon yıl daha genç olduğunu ortaya koydu.

Çalışmada, Ay'ın bir zamanlar dev ve kızgın bir magma okyanusuna sahip olduğu da keşfedildi.

Bilim insanları, Ay'ın, Mars büyüklüğünde bir ön gezegenin genç Dünya'ya çarpması sonucu ortaya çıkan kozmik enkazdan 4,510 milyar yıl önce oluştuğunu varsayıyordu.

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