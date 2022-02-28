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Ayağa dar gelen, sıkan/vuran ayakkabıları genişletme yolları

28.02.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğru ayakkabıyı bulamamak, birçok kişinin en büyük sorunu. Kimi zaman ayakkabılar, hayal edildiği gibi rahat olmuyor. Pek çok kişi ise ayağına dar gelen ya da vuran ayakkabısından vazgeçiyor. Aslında birkaç ufak püf noktayla ayakkabılarınızı genişletebilirsiniz. Bu sayede ayağınıza hak ettiği konforu da sunabilirsiniz. Üstelik ayakkabı genişletme yöntemleri son derece basit!

Ayağa dar gelen, sıkan/vuran ayakkabıları genişletme yolları

Hayatının herhangi bir döneminde ayağını sıkan ya da vuran bir ayakkabıya denk gelmeyen muhtemelen yoktur. Severek giydiğiniz ve hep giymek istediğiniz ayakkabınız ayağınızı sıkıyor diye ondan vazgeçmeyin. Son derece basit yöntemlerle aradığınız rahatlığı bulmanız mümkün.

SOYULMUŞ PATATESLERLE DAHA GENİŞ AYAKKABILARA "MERHABA"

"Ayakkabı soyulmuş patatesle nasıl genişletilir?" diye düşünebilirsiniz. Ama bu yöntemle kolayca ayakkabıları genişletmek mümkün. Özellikle ön taraftan vuran ayakkabılar için patates mükemmel bir çözüm. Nasıl mı?

  • 2 tane orta büyüklükte patatesi soyup ayakkabıların uç kısmına doğru yerleştirin.

  • 1 gün boyunca bekletin.

  • Ayakkabınızın uç kısmının genişlediğini göreceksiniz.

SIKAN AYAKKABIYI DONDURMAYA NE DERSİNİZ?

"Öyle şey mi olur?" demeyin. Gayet de güzel oluyor! Ayağınızı sıkan, vuran ya da rahat hissettirmeyen ayakkabılarınızı bu yöntemle genişletin.

  • 2 torbanın içine bir miktar su doldurun. Torbaları ayakkabıların içine koyun.

  • Torbadaki sular buz halini alana kadar ayakkabıyı dondurucuda bekletin.

  • Sular donunca dondurucudan çıkarın ve çözülmeleri için bir süre bekleyin.

  • Çözülmeye başlayan torbaları ayakkabılardan çıkarın.

  • Ayakkabınızın esnediğini görebilirsiniz.

GAZETE KAĞIDI DA AYAKKABILARI GENİŞLETİYOR!

Gazete kağıdının ayakkabı genişletmede işe yaradığı pek çok kişi tarafından bilinmiyor. Ancak bu basit yöntemle ayakkabılarınız kısa sürede esniyor. Bu yöntemde gazete kağıdının yardımcısı ise sirke!

  • Bir miktar gazete kağıdını sirke ile güzelce ıslatın. Sonra gazetelerden fazla suyu sıkarak alın.

  • Islak gazeteleri ayakkabıların içine yerleştirin.

  • 1 gün boyunca bekletin.

  • Sirkenin içindeki asit, ayakkabınızın gevşemesini sağlayacak!

SPREY KÖPÜKLERİN AYAKKABI GENİŞLETMEDEKİ ETKİSİ BÜYÜK

Ayakkabı genişletmek için hazır ürünler de var. Sprey köpük bunlardan biri. Üstelik fiyatı da gayet uygun.

  • Ayakkabının genişlemesini istediğiniz bölgelerine köpük sıkın.

  • Köpük, kısa süre içinde kaybolup etkisini göstermeye başlayacak.

  • Siz de genişlemiş ayakkabınızın keyfini çıkaracaksınız!

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