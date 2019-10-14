HABER

AYAĞI KIRIK ATLA HURDA TOPLAYAN KİŞİYE VATANDAŞ TEPKİSİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 02:03 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ozan Ural-Ertan KILIÇ / İstanbul DHA Küçükçekmece'de ayağı kırık atla hurda toplayan kişiye vatandaşlardan tepki geldi.

Haber-Kamera: Ozan Ural-Ertan KILIÇ / İstanbul DHA
Küçükçekmece'de ayağı kırık atla hurda toplayan kişiye vatandaşlardan tepki geldi. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde, defalarca uyarılmasına rağmen sakat atla hurda toplamaya devam ettiği anlaşıldı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.
Sosyal medyada tepki çeken görüntülerin Halkalı'da çekildiği ortaya çıktı. Ayağı kırık olduğu görülen atla hurda toplayan kişiye vatandaşlar büyük tepki gösterdi. Görüntüleri çeken vatandaş, defalarca uyarılmasına rağmen sakat atın çalıştırılmaya devam ettiğini anlatılıyor. Görüntüler, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, herkesin tepkisini çekti.

Görüntü dökümü:
---------------
-Vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen görüntüler
-Ayağı sakat olduğu anlaşılan atın görüntüsü
-Görüntüleri çeken vatandaşın defalarca uyardığını söylemesi
-Genel ve detay görüntüler

PARTNERBu besinler hormonları bozuyorBu besinler hormonları bozuyor
Muğla'da 18 düzensiz göçmen yakalandıMuğla'da 18 düzensiz göçmen yakalandı
Kadıköy'de denizde kurtarma operasyonu kameradaKadıköy'de denizde kurtarma operasyonu kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Resulayn'daki teröristlerin çekilme anları böyle görüntülendi

Resulayn'daki teröristlerin çekilme anları böyle görüntülendi

MSB: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 525 oldu

MSB: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 525 oldu

Evlilik cüzdanı için öyle bir fotoğraf verdi ki...

Evlilik cüzdanı için öyle bir fotoğraf verdi ki...

Bir döneme damga vurdu! İşte son hali

Bir döneme damga vurdu! İşte son hali

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Polis olmak isteyenlere müjde! 7 bin aday alınacak

Polis olmak isteyenlere müjde! 7 bin aday alınacak

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

Nusaybin'den kahreden haber: 8 sivil şehit, 35 yaralı!

Nusaybin'den kahreden haber: 8 sivil şehit, 35 yaralı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas'ta korkutan yangın! At çiftliği bir anda alev topuna döndü!

At çiftliği bir anda alev topuna döndü!

Muğla'da 18 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'da 18 düzensiz göçmen yakalandı

İletişim Başkanı Altun'dan DEAŞ'la mücadelede kararlılık mesajı

İletişim Başkanı Altun'dan DEAŞ'la mücadelede kararlılık mesajı

İstanbul'da korkutan patlama! Ekipler alarma geçti!

İstanbul'da korkutan patlama!

Konya'da DEAŞ'a şok operasyon! Çok sayıda gözaltı var!

Konya'da DEAŞ'a şok operasyon! Çok sayıda gözaltı var!

Barış Pınarı Harekatı'na sevkiyat yapan askeri konvoyda yangın!

Barış Pınarı Harekatı'na sevkiyat yapan askeri konvoyda yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.