Ayağı kırılan inek dağda mahsur kaldı: Köylüler helikopterle kurtarılmasını istiyor

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde besicilik yapan bir kişiye ait inek, otladığı sırada ayağı kırılınca dağda mahsur kaldı. Köylüler ise araçların giremediği dağdan ineğin helikopterle kurtarılmasını istiyor.

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde besicilik yapan Dursun Doğan’a ait hamile bir inek, yamaçtan kaymasıyla düşerek ayağını kırdı. İhbar üzerine olay yerine giden Yahşihan Belediyesi itfaiye ve AFAD ekipleri, burada köylülerle birlikte ineği yamaçtan güçlükle düzlüğe çıkarabildi. Daha sonra veteriner tarafından ineğin kırılan ayağı alçıya alındı. Dağ yamacı ile yol arasındaki dereden dolayı hiçbir araç giremeyince ekipler çaresiz kaldı. Mahsur kalan ineğin helikopter ile kurtarılması için yardım çağrısında bulunan köylüler ise ateş yakıp nöbet tutuyor.

“Çaresiz kaldık burada”

İneğin hamile olduğunu ve ayağın kırılmasından dolayı götüremediklerini belirten Dursun Doğan, “Burada bu ineği çoban otlatıyordu. İnek kayınca ayağı kırılmış. Bir de hamile buzalamasına 1.5 ay var. Burada geldiğimde sağ olsun Yahşihan itfaiyesi geldi. Ama şuanda ellerinden bir şey gelmiyor. Bir şey yapamıyoruz. Şuanda mağduruz çıkartamıyoruz ineği buradan. Çaresiz kaldık burada. Veteriner çağırdık sardı ayağını. İnek hamile kesemiyoruz da şuan da kesip götürelim diyoruz onu da yapamıyoruz. Saat 3’den beri uğraşıyoruz burada. Hiçbir çözüm alamadık. İnek 500-600 kilogram geliyor kaldıramıyoruz. Sağ olsun komşularda geldi. Yapacak bir şey yok” dedi.