KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Ayağı sertleştiren ölü deri tabakasına veda edin! İşte ölü deri tabakasından kurtulmanın yolları

Ayağı sertleştiren ölü deri tabakasına veda edin! İşte ölü deri tabakasından kurtulmanın yolları

01.11.2021 07:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bütün yükümüzü ve ağırlığımızı ayaklarımız taşır. Ayakta durduğumuz zamana ve yüke bağlı olarak ayaklarımız zamanla sertleşebilir. Bu sertleşmenin nedeni ise ölü deri tabakasıdır. Yaşayan deri bir süre sonra ölür ve sertleşip taşlaşır. Neyse ki bunun da bir çözümü var. Kötü bir görüntüye ve rahatsızlık hissine sebep olan ölü deri tabakasından kurtulmanın yolları...

Ayağı sertleştiren ölü deri tabakasına veda edin! İşte ölü deri tabakasından kurtulmanın yolları

Ayakların üzerindeki deriler zaman içinde ölür ve sertleşir. Oluşan katmana ise ''ölü deri tabakası'' denir. Bu durum derinin kalınlaşmasına ve pul pul dökülmesine neden olabilir. Sebebi de vücudun ayak üzerindeki ölü deriyi atmanın yollarını aramasıdır. Ayağın uzun süre kapalı kalması, nem kaybı yaşanması, ayakkabı sürtünmeleri ve havasızlık gibi birçok etken bu duruma sebebiyet verebilir. İşte ölü deri tabakasından kurtulmanın yolları...

PONZA TAŞI KULLANIMI

  • Ponza taşını ılık suya batırarak ayağa dairesel hareketlerde masaj yapın.

  • Çok bastırmamaya dikkat ederek sadece üst derideki tabakayı alın.

  • Bir süre sonra ölü derilerin döküldüğünü göreceksiniz.

  • İşlem sonrası ayağınıza losyon, nemlendirici veya yağ uygulamayı unutmayın.

PARAFİN KULLANIMI

  • Parafin mumunu tavada eritin.

  • Geniş kaba dökün.

  • Ayaklarınızı erimiş parafin dolu kaba batırıp çıkarın.

  • Mum katmanlar halinde ayağınızda birikince streç filmle sarın.

  • Mum katılaşınca ayağınızı çıkarın. Göreceksiniz ki, ölü deri mumla birlikte temizlenmiş olacak.

YULAF EZMESİ MUCİZESİ

  • Eşit miktarda gül suyuyla yulaf ezmesini karıştırın.

  • Ayağınıza bu karışımı uygulayın ve 20-30 dakika arası bekletin.

  • Beklettikten sonra soğuk suyla durulayın.

  • En iyi sonucu almak için her gün tekrarlayın ve ölü derilerden kolayca kurtulun.

SİRKE BANYOSU

  • İstediğiniz çeşit sirkeyi alın.

  • 1 ölçek sirkeye 2 ölçek soğuk su olacak şekilde karışımı hazırlayın.

  • 5-10 dakika arası ayağınızı bu karışımda bekletin.

  • İşlem sonrası ölü derileriniz kaybolacak. Sonraki adımda nemlendirici uygulayın.

KABARTMA TOZU BANYOSU

  • Dolu küvete 2-3 yemek kaşığı kabartma tozu ekleyin.

  • 10-20 dakika arası ayağınızı suda bekletin.

  • Bekledikten sonra ayak fırçası ile ayağınızı ovun ve ölü derilere veda edin.

LİMON SUYU BANYOSU

  • Geniş bir kaba su doldurun.

  • 1 tam limonu bu suya sıkın.

  • 15 dakika ayağınızı suda bekletin.

  • Ölü deriyi temizlemek için ayak fırçası kullanın.

  • Daha sonra ayağınızı durulayın ve nemlendirin.

EPSOM TUZU BANYOSU

  • Geniş su dolu bir kaba yarım su bardağı epsom tuzu ekleyin.

  • 20 dakika boyunca bu suda ayağınızı bekletin.

  • İşlem sonrası ayak fırçasıyla ayağınızı ovun.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sahilleri doldurdular! Ekim ayının son gününde bile yazı yaşıyorlar Sahilleri doldurdular! Ekim ayının son gününde bile yazı yaşıyorlar
Anlamlı hediyelerin yeni trendi!Anlamlı hediyelerin yeni trendi!
Kırışıklıklarından kurtulma zamanı! Çözüm çok basitKırışıklıklarından kurtulma zamanı! Çözüm çok basit
Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kendisinden 14 yaş küçük sevgilisiyle dudak dudağa

Kendisinden 14 yaş küçük sevgilisiyle dudak dudağa

Danilo Zanna, yarışmacıya kaşık fırlattı

Danilo Zanna, yarışmacıya kaşık fırlattı

Tuğba Ekinci, Tarkan’ı hedef aldı: Babalık senaryosu için Çin işkencesi

Tuğba Ekinci, Tarkan’ı hedef aldı: Babalık senaryosu için Çin işkencesi

Dedikodular doğru çıktı! Oktay Kaynarca açıkladı

Dedikodular doğru çıktı! Oktay Kaynarca açıkladı

Sınır tanımıyor! Mini etekli file çoraplı pozu olay oldu

Sınır tanımıyor! Mini etekli file çoraplı pozu olay oldu

Dininizin yozlaşmasını dert edeceğinize...

Dininizin yozlaşmasını dert edeceğinize...

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Hadise'nin tül bluzu sizde nasıl durur?

Hadise'nin tül bluzu sizde nasıl durur?

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bu sonbahara damga vuran aşırı cool süveterler

Bu sonbahara damga vuran aşırı cool süveterler

Mükemmel bukleler için özel formül

Mükemmel bukleler için özel formül

Varlığını aşırı derecede iyi gizleyen iç çamaşırları

Varlığını aşırı derecede iyi gizleyen iç çamaşırları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.