Ayağı sertleştiren ölü deri tabakasına veda edin! İşte ölü deri tabakasından kurtulmanın yolları

Ayakların üzerindeki deriler zaman içinde ölür ve sertleşir. Oluşan katmana ise ''ölü deri tabakası'' denir. Bu durum derinin kalınlaşmasına ve pul pul dökülmesine neden olabilir. Sebebi de vücudun ayak üzerindeki ölü deriyi atmanın yollarını aramasıdır. Ayağın uzun süre kapalı kalması, nem kaybı yaşanması, ayakkabı sürtünmeleri ve havasızlık gibi birçok etken bu duruma sebebiyet verebilir. İşte ölü deri tabakasından kurtulmanın yolları...

PONZA TAŞI KULLANIMI

Ponza taşını ılık suya batırarak ayağa dairesel hareketlerde masaj yapın.

Çok bastırmamaya dikkat ederek sadece üst derideki tabakayı alın.

Bir süre sonra ölü derilerin döküldüğünü göreceksiniz.

İşlem sonrası ayağınıza losyon, nemlendirici veya yağ uygulamayı unutmayın.

PARAFİN KULLANIMI

Parafin mumunu tavada eritin.

Geniş kaba dökün.

Ayaklarınızı erimiş parafin dolu kaba batırıp çıkarın.

Mum katmanlar halinde ayağınızda birikince streç filmle sarın.

Mum katılaşınca ayağınızı çıkarın. Göreceksiniz ki, ölü deri mumla birlikte temizlenmiş olacak.

YULAF EZMESİ MUCİZESİ

Eşit miktarda gül suyuyla yulaf ezmesini karıştırın.

Ayağınıza bu karışımı uygulayın ve 20-30 dakika arası bekletin.

Beklettikten sonra soğuk suyla durulayın.

En iyi sonucu almak için her gün tekrarlayın ve ölü derilerden kolayca kurtulun.

SİRKE BANYOSU

İstediğiniz çeşit sirkeyi alın.

1 ölçek sirkeye 2 ölçek soğuk su olacak şekilde karışımı hazırlayın.

5-10 dakika arası ayağınızı bu karışımda bekletin.

İşlem sonrası ölü derileriniz kaybolacak. Sonraki adımda nemlendirici uygulayın.

KABARTMA TOZU BANYOSU

Dolu küvete 2-3 yemek kaşığı kabartma tozu ekleyin.

10-20 dakika arası ayağınızı suda bekletin.

Bekledikten sonra ayak fırçası ile ayağınızı ovun ve ölü derilere veda edin.

LİMON SUYU BANYOSU

Geniş bir kaba su doldurun.

1 tam limonu bu suya sıkın.

15 dakika ayağınızı suda bekletin.

Ölü deriyi temizlemek için ayak fırçası kullanın.

Daha sonra ayağınızı durulayın ve nemlendirin.

EPSOM TUZU BANYOSU