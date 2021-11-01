Ayağı sertleştiren ölü deri tabakasına veda edin! İşte ölü deri tabakasından kurtulmanın yolları

Ayakların üzerindeki deriler zaman içinde ölür ve sertleşir. Oluşan katmana ise ''ölü deri tabakası'' denir. Bu durum derinin kalınlaşmasına ve pul pul dökülmesine neden olabilir. Sebebi de vücudun ayak üzerindeki ölü deriyi atmanın yollarını aramasıdır. Ayağın uzun süre kapalı kalması, nem kaybı yaşanması, ayakkabı sürtünmeleri ve havasızlık gibi birçok etken bu duruma sebebiyet verebilir. İşte ölü deri tabakasından kurtulmanın yolları...
PONZA TAŞI KULLANIMI
Ponza taşını ılık suya batırarak ayağa dairesel hareketlerde masaj yapın.
Çok bastırmamaya dikkat ederek sadece üst derideki tabakayı alın.
Bir süre sonra ölü derilerin döküldüğünü göreceksiniz.
PARAFİN KULLANIMI
Parafin mumunu tavada eritin.
Geniş kaba dökün.
Ayaklarınızı erimiş parafin dolu kaba batırıp çıkarın.
Mum katmanlar halinde ayağınızda birikince streç filmle sarın.
YULAF EZMESİ MUCİZESİ
Eşit miktarda gül suyuyla yulaf ezmesini karıştırın.
Ayağınıza bu karışımı uygulayın ve 20-30 dakika arası bekletin.
Beklettikten sonra soğuk suyla durulayın.
SİRKE BANYOSU
İstediğiniz çeşit sirkeyi alın.
1 ölçek sirkeye 2 ölçek soğuk su olacak şekilde karışımı hazırlayın.
5-10 dakika arası ayağınızı bu karışımda bekletin.
Dolu küvete 2-3 yemek kaşığı kabartma tozu ekleyin.
10-20 dakika arası ayağınızı suda bekletin.
Geniş bir kaba su doldurun.
1 tam limonu bu suya sıkın.
15 dakika ayağınızı suda bekletin.
Ölü deriyi temizlemek için ayak fırçası kullanın.
EPSOM TUZU BANYOSU
Geniş su dolu bir kaba yarım su bardağı epsom tuzu ekleyin.
20 dakika boyunca bu suda ayağınızı bekletin.
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