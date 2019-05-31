Karabük'te bir üst geçitte ayağı yürüyen merdivene sıkışan kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karabük Terminali'ne giderken üst geçidi kullanan Fatma Y'nin (34) ayağı buradaki yürüyen merdivene sıkıştı.

Fatma Y'nin bağırması üzerine terminal görevlileri merdiveni durdurdu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Fatma Y'yi kurtararak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ayak parmakları zarar gören Fatma Y, buradaki müdahalenin ardından İstanbul Acıbadem Hastanesine sevk edildi.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Fatma Y'nin İstanbul'a sevki için makam aracını tahsis etti.

Karabük Üniversitesinde akademisyen olan Fatma Y'nin bayram ziyaretleri için memleketine gitmek üzere terminale geldiği öğrenildi.

