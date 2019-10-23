Ayağınızın altı, elinizin içi kaşınıyorsa dikkat! Benler cilt kanseri habercisi olabilir

Nevüslerin dikkatle gözlemlenmesini ve herhangi bir renk, şekil ya da boyut farklılığında çok geç olmadan uzman bir hekime danışılması gerektiğini belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Fahrinnur Yılmaz, “Nevüs (ben), her insanda bulunabilen ve genellikle iyi huylu olan deri lezyonuna verilen isimdir. Her türlü nevüs zaman içinde ve yaşla şekil değiştirebilir ve maling hücre artışı oluşabilir. Bu yüzden düzenli nevüs kontrolü çok önemlidir. Benin/benlerin üzerinde yara veya yüzeyinde kabuklanma oluştuysa, şekli asimetrikse ve kenarlarında düzensizlik varsa, çapı büyükse, yüzeyinde, boyutunda ve şeklinde değişiklik olmuşsa, içinde birden fazla renk barındırıyorsa, kanama, kaşıntı veya sızıntı gibi şikâyetler varsa; vakit kaybetmeden bir dermatoloji uzmanına danışılması gerekiyor” dedi.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Fahrinnur Yılmaz, benlerin nasıl incelendiğini ise şu sözlerle anlatıyor: “Dermatoskopi (derinin mikroskopla incelenmesi yöntemi) ile benlerin görüntüsü büyütülerek incelenir ve eğer gerekirse biyopsi alınır. Bu sayede melanom denen cilt kanseri erken evrede yakalanarak, tedavi edilebilir. Böyle bir tehdit algılandığında nevüsün cinsine ve bulunduğu yere göre müdahale yöntemi belirlenir.”

AYAKLARINIZIN ALTINI KONTROL EDİN

“Benler; radyokoter, plexr lazer, kriyoterapi ya da cerrahi ile alınabilir. Bunların her biri basit ve bölgesel anestezi ile yapılabilecek işlemlerdir. Yara izinin iyileşmesi alınan nevüsün yani benin derinliğine, büyüklüğüne ve alınan bölgeye göre değişir. Genellikle bu tedaviler tek seansta tamamlanır. Alınan ben duruma göre patolojik incelemeye gönderilir. Benler mutlaka 6-12 aylık aralıklarla takip edilmelidir. Özellikle el içi, parmak uçları, ayak tabanındaki benler, travmalar nedeniyle malignleşebileceği için daha dikkatli takip edilmeli, gerekirse erken safhada cerrahi işlem ile çıkartılmalıdır.”