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Ayak bakımında bu önerileri sakın ihmal etmeyin! Pişman olabilirsiniz...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Özellikle kış aylarında sürekli kapalı kalan ayaklarımız, belki de vücudumuzda bakımını en çok ihmal ettiğimiz bölgelerin başında geliyor. Sürekli kapalı kaldığı için kuruluğa, pul pul dökülmeye veya kaşıntıya yatkın hale gelebilen ayaklarınızın bakımı için birkaç kolay adımdan faydalanarak siz de hem görüntü hem sağlık açısından mükemmel sonuçlar elde edebilirsiniz.

Ayak bakımında bu önerileri sakın ihmal etmeyin! Pişman olabilirsiniz...

Vücudumuzun diğer bölgelerinden farklı olarak çorap ve ayakkabı gibi kalın koruyucularla devamlı olarak kapalı tuttuğumuz ayaklarımız, hava alamadığı için zamanla kuruyabiliyor, yoğun deri dökebiliyor veya mantar oluşumuna kadar giden oldukça ciddi problemlere karşı karşıya kalabiliyor. Ancak tüm bu sorunları birkaç basit rutinden oluşan ayak bakımı önerileriyle çözebilir, böylece ayak sağlığınızı sürekli olarak koruyabilirsiniz.

SU VE SABUN İKİLİSİ DÜŞÜNDÜĞÜNÜZDEN ÇOK DAHA ÖNEMLİ

Ayaklarınızı özellikle yoğun günlerin ardından ılık su ve sabunla yıkamak, tahmin ettiğinizden çok daha fazla yarar sağlıyor. Bu basit hijyen adımıyla ayaklarınızda oluşabilecek kaşıntı ve mantar gibi sağlık sorunlarının önüne geçebilir, diğer yandan ayaklarınızı farklı bakım adımları için de hazırlamış olursunuz. Eğer her akşam bu işlemi yapmakta zorlanırsanız duş alırken de ayaklarınızı sabunla detaylı bir şekilde temizleyebilirsiniz.

TÜM CİLDİNİZİ OLDUĞU GİBİ AYAKLARINIZI DA NEMLENDİRMELİSİNİZ

Genelde yüz, el ve vücut gibi belirli bölgelere düzenli olarak nemlendirici krem veya losyonlar sürülüyor fakat ayaklar çoğu zaman ihmal edilebiliyor. Ayaklarınızı da tıpkı vücudunuzun geri kalanı gibi yıkadıktan veya duş aldıktan sonra özenli bir şekilde nemlendirmelisiniz. Sadece ayak parmaklarınızın araları konusunda dikkatli olmanız gerekiyor çünkü ayağınızın bu noktalarını yoğun şekilde nemlendirmek mantar oluşumuna sebep olabiliyor.

PONZA TAŞI AYAKLARINIZ İÇİN BİR ŞİFA KAYNAĞINA DÖNÜŞÜYOR

Ponza taşı ile başta topuklarınız olmak üzere ayaklarınızın genelini ovmak, nasır oluşumunu önlüyor, cildinizin nefes almasını sağlıyor ve ayaklarınızı rahatlatıyor. Bu yüzden ara sıra ayaklarınızı poza taşıyla ovabilir, ardından ılık su ile yıkayabilirsiniz. Böylece özellikle ayak ağrılarınız varsa veya kuruluk, pul pul dökülme, nasırlaşma oluşuyorsa ponza taşıyla tüm bu sorunların üstesinden gelebilirsiniz.

TIRNAKLARINIZI DÜZ DEĞİL YUVARLAK OLACAK ŞEKİLDE KESMELİSİNİZ

Ayak tırnaklarınızı düz şekilde kesmeniz batık, kırılma, kesik gibi problemlere yol açabileceği için her zaman tamamen yuvarlak olacak şekilde kesmeniz gerekiyor. Böylece sürekli kapalı kalabilen ayak tırnaklarınızın özellikle ayakkabı içindeyken ayaklarınızı rahatsız etme ihtimalini minimuma indirmiş oluyorsunuz.

ÜŞENMEYİN VE AYAKLARINIZA SIK SIK MASAJ YAPIN

Özellikle yorgun olduğunuz zamanlarda zor gelebilir fakat parmak uçlarınızdan diz altlarınıza kadar ayak ve alt bacak bölgenize masaj yapmanız ayak ağrılarınızı dindirmek konusunda en basit ancak aynı zamanda en etkili yöntemlerden birini oluşturuyor. Ayaklarınıza özel yağlarla masaj yapabileceğiniz gibi bu işlem için nemlendirici kremleri de kullanabilirsiniz.

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