Ayak bakımında bu önerileri sakın ihmal etmeyin! Pişman olabilirsiniz...

Vücudumuzun diğer bölgelerinden farklı olarak çorap ve ayakkabı gibi kalın koruyucularla devamlı olarak kapalı tuttuğumuz ayaklarımız, hava alamadığı için zamanla kuruyabiliyor, yoğun deri dökebiliyor veya mantar oluşumuna kadar giden oldukça ciddi problemlere karşı karşıya kalabiliyor. Ancak tüm bu sorunları birkaç basit rutinden oluşan ayak bakımı önerileriyle çözebilir, böylece ayak sağlığınızı sürekli olarak koruyabilirsiniz.

SU VE SABUN İKİLİSİ DÜŞÜNDÜĞÜNÜZDEN ÇOK DAHA ÖNEMLİ

Ayaklarınızı özellikle yoğun günlerin ardından ılık su ve sabunla yıkamak, tahmin ettiğinizden çok daha fazla yarar sağlıyor. Bu basit hijyen adımıyla ayaklarınızda oluşabilecek kaşıntı ve mantar gibi sağlık sorunlarının önüne geçebilir, diğer yandan ayaklarınızı farklı bakım adımları için de hazırlamış olursunuz. Eğer her akşam bu işlemi yapmakta zorlanırsanız duş alırken de ayaklarınızı sabunla detaylı bir şekilde temizleyebilirsiniz.

TÜM CİLDİNİZİ OLDUĞU GİBİ AYAKLARINIZI DA NEMLENDİRMELİSİNİZ

Genelde yüz, el ve vücut gibi belirli bölgelere düzenli olarak nemlendirici krem veya losyonlar sürülüyor fakat ayaklar çoğu zaman ihmal edilebiliyor. Ayaklarınızı da tıpkı vücudunuzun geri kalanı gibi yıkadıktan veya duş aldıktan sonra özenli bir şekilde nemlendirmelisiniz. Sadece ayak parmaklarınızın araları konusunda dikkatli olmanız gerekiyor çünkü ayağınızın bu noktalarını yoğun şekilde nemlendirmek mantar oluşumuna sebep olabiliyor.