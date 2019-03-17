Ayak parmaklarına göre karakter analizi

Romalı ayak parmakları: Bu özel ayak şekli; ilk üç parmağın aynı uzunlukta olması ve diğer ikisinin giderek azalan bir uzunlukta olması ile karakterize edilir. Romalı ayak parmaklarına sahip olanların dengeli bir vücut şekli olduğu kadar, aynı özellikte bir kişilik yapıları vardır. Yani gayet dengeli kişilerdir. Romalı ayak parmaklarına sahip olan kişilerin doğaya ilgi duydukları, her fırsatta dışarıda olmayı tercih ettikleri, macerayı sevdikleri ve ayrıca farklı kültürleri, farklı mekanları keşfetmeye bayıldıkları biliniyor.

İşte diğer ayak parmak şekilleri

GENİŞ AYAK PARMAKLARI Geniş ayak parmakları, fazlaca seyahat eden kişilere aittir. Bu tür ayakların tüm ayak parmakları arasında çok fazla boşluk bulunmakta ya da ayak parmakları oldukça ileriye doğru gerilebilmektedir. Yani bayağı uzun ayak parmaklarından bahsediyorum. Genel olarak bir gezginle ilişkilendirilen bu tür ayak parmakları, zihninde yeni ve heyecan verici maceralar isteyen, hareket halinde aktifken en mutlu olan kişiyi tasvir eder.

EKSTRA KÜÇÜK AYAK PARMAKLARI Mısırlı ayak parmaklarına benzeyen bu ayak tipi, ayırt edici bir özellik olarak ekstra küçük pembemsi bir yapıdadırlar. Geri kalanda parmak uçları, tıpkı Mısır ayak parmakları gibi giderek azalan şekilde sivrilir. Ekstra küçük ayak parmaklı kişiler; özellikle gizleme gereksinimi duydukları özel konular dışında genellikle çok dışa dönük ve açık bir kişiliğe sahiptir. Eğer onları ilgilendiren önemli bir konu ya da başka bir seçenek varsa başkalarıyla tartışmaktan kaçınırken, gerektiğinde fikirleri üzerinde çok ısrarcı olmayı da bilirler.

GERGİN AYAK PARMAKLARI Gergin ayak parmaklarına sahip bir kişilerde başparmak, diğer parmaklardan daha uzak durur, yani aralarında ciddi bir boşluk bulunur. Bu kişiler doğa dostudur ve yalnızca dışarıda oldukları zaman mutlu olurlar. Özgür bir kişiliğe sahip oldukları için de her türlü sınırdan, kısıtlamadan nefret ederler, argümanları severler ve kendilerine has bambaşka yollar çizerler.

KÖYLÜ AYAK PARMAKLARI Köylü ayak parmakları, Yunan ayak parmaklarıyla hemen hemen aynı görünse bile, ayak parmakları birazcık daha uzundur. Bu özelliği nedeniyle ayaklar kare şeklinde görünür. Köylü ayak parmaklarına sahip olan insanlar genel olarak; çok sabırlı ve muhtemelen bu dünyadaki en düşünceli insanlardır. Hal böyle olunca da etrafındaki kişiler tarafından çok sevilirler. Bu kişiler herhangi bir karar almadan önce uzun süre düşünürler, sorunları ve çatışmaları çözmek için kesinlikle en ideal kişilerdir. Zira çözüm odaklı, pragmatik ve doğası gereği dürüst olan köylü ayak parmaklılar, gerçekten yaşam içinde en değerli olanlar arasındadırlar.

MISIRLI AYAK PARMAKLARI Oldukça yaygın bir ayak tipi olan Mısırlı ayak parmağı, uzun bir ayak başparmağı ile diğer türlerden kolaylıkla ayırt edilebilir. Bununla birlikte diğer ayak parmaklarının 45 derecelik bir açıyla inceldiği de göze çarpar. Aslında Mısırlı ayak parmaklarında tüm ayak eğimlidir ve genellikle diğer türlerden daha uzun ve daha dar bir yapıya sahiptir. Böyle ayakları olan insanlar kendilerine dair sanki kraliyet ailesine mensupmuş gibi bir havaya girerler ve ekstradan şımartılmayı severler. Mısırlı ayak parmaklarına sahipseniz; estetiğe ve güzelliğe çok önem veriyorsunuz, bir de genellikle çok arkadaş canlısı insanlardansınız. Ancak işine gelmeyen hiçbir şeyi kabul etmeyen zor kişilik yapınız da çevrenizdekiler için biraz zorlayıcı olabiliyor.