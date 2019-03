Ayak parmaklarına göre karakter analizi

Gergin ayak parmaklarına sahip bir kişilerde başparmak, diğer parmaklardan daha uzak durur, yani aralarında ciddi bir boşluk bulunur. Bu kişiler doğa dostudur ve yalnızca dışarıda oldukları zaman mutlu olurlar. Özgür bir kişiliğe sahip oldukları için de her türlü sınırdan, kısıtlamadan nefret ederler, argümanları severler ve kendilerine has bambaşka yollar çizerler.

YUNAN AYAK PARMAKLARI

Genellikle Alev Ayağı veya Ateş Ayağı olarak adlandırılan bu ayak parmakları; ayak başparmağından bile daha büyük olan çıkıntılı bir ikinci ayak başparmağı ile karakterize edilmektedir. Yani sanki iki tane ayak başparmağı varmış gibi görünür. Bu tür ayak parmaklarına sahip olan kişiler; kesinlikle liderlik özellikleri ön planda olan, övünmeyi çok seven, son derece sportif ve yaratıcı olarak bilinirler. Sanki burçlardan Aslanın özellikleri birebir bu kişilere uyuyor. Ancak olumlu özelliklerinin pek çoğu aslında fazlasıyla abartılı olduğundan açıkça iticidirler ve bu yüzden de çevrelerinden olumsuz tepkiler alabildikleri için strese girme eğilimindedirler. Yunan ayak parmaklarına sahip olanların enerjileri bulaşıcıdır, her an hareket halindedirler ve aslında her an kendilerini bir kaosun içinde bulabilirler. Kısacası bunların etrafta olmaları zaman zaman çok eğlenceli iken bazen de etraflarındakiler için yaşamı zorlaştırabiliyorlar.