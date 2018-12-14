Ayak sağlığınız için 10 öneri! Ayak parmaklarına lastik takmak...

PEDİKÜRÜ UNUTMAYIN Eğer çizikler, küçük sıyrıklar varsa pedikürden kaçının. Pedikürden sonra oluşan yaralanmalar enfeksiyona neden olabilen bakteriler toplayabilir. Ayrıca, epilasyon işleminden sonra birkaç gün bekleyin.Sert bir sünger veya ponza taşı ile ölü cildinizi tabanlarınızdan temizleyin. Ayaklarınızı bir süre ılık suda bekletin ve ölü cildinizi temizleyin. Ayaklarınızı düzenli olarak nemlendirin. Ayak bakımı uzmanları günde iki kez yağ bazlı krem sürmenizi önerir. Duş ya da pedikürden sonra uygulayabilirsiniz. AYAKKABI TERCİHLERİNE DİKKAT EDİN Yüksek topuklu giyerken dikkatli olun. Bir topuğun çok yüksek olması ya da uzun süre topuklu ayakkabı üzrinde durmanız eklemlerde ağrıya hatta ayaka bileğinizde hasara bile yol açabilir.

Parmak arası terliklerle de uzun süre vakit geçirmeyin. Ağrıya ve iltihaba neden olabilirler. Ayrıca, parmaklarınız korumasızdır ve çizilebilir veya incinebilirler. Ayak parmaklarınızı örten ve ayaklarınızı destekleyen ayakkabılar giyin. Çoraplarınızı sık sık değiştirin. Mümkünse, ayaklarınızın nefes almasını sağlayan hafif çoraplar giyin. Tüm bunlar ayaklarınızın kötü kokmasından ve mantar enfeksiyonlarının gelişmesinden koruyacaktır.

SPOR HER ZAMAN İYİ DAVRANMAZ Uygun önlemler almadan egzersiz yapmayın. Eğer tüm hayatınız boyunca bir kanepede oturduysanız ve aniden 9 km koşmaya başladıysanız bu durum aşırı yüklenmeden kaynaklanan stres kırıklarına neden olabilir. Bunları önlemek için, eğitiminizde yavaşça ilerleyin ve ısınmayı unutmayın. AYAK MASAJI İyi bir ayak masajı yapmayı öğrenin. Ayaklarınızın topuğundan başlayın ve ayak parmaklarına ilerleyin. Ayaklara yukarıdan aşağıya masaj yapılmalıdır. Bu, boğaz kaslarını gevşetmek, ağrı ve sertliği azaltmak ve eklem deformasyonu önlemek için keyifli bir yoldur. Ayak masajı uzun bir yürüyüş gününden sonra faydalıdır. Ancak, yapmaya başlamadan önce, özellikle de herhangi bir sağlık sorununuz varsa, doktorunuza danışmak daha iyidir. RAHATLATICI EGZERSİZLER YAPIN Ayaklarınız yere düz basacak bir sandaliyeye oturun. Büyük ayak parmaklarınızın etrafına lastik bant yerleştirin. Büyük ayak parmaklarızı yavaşça diğer ayak parmaklarıza doğru sürükleyin. Ayakları 5 saniye boyunca tutun ve 10 kez tekrarlayın.Egzersizler, çok sayıda yürüme veya topuklu ayakkabı giymesinden sonra eklemlerinizden gelen gerginliği gidermenize yardımcı olacaktır. Kas ağrılarını dindirir, sertliği azaltır ve eklem deformasyonunu önler.