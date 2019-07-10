KADIN

Ayak sağlığınızı korumak için babet ayakkabıları sürekli kullanmayın

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 10.07.2019 10:37 | Son Güncelleme

Kadınların favori ayakkabı modellerinden babetler, özellikle yaz aylarında sıklıkla tercih ediliyor. Ancak babet ayakkabılar tabanı düz olduğu ve ayağı yeterince kavrayamadığı için sağlık sorunlarına neden olabiliyor.

Ayak sağlığınızı korumak için babet ayakkabıları sürekli kullanmayın

Sürekli babet ayakkabı kullanmanın topuk dikeni, düztabanlık, başparmak eğriliği, kireçlenme, tırnak batması gibi problemlere davetiye çıkardığını hatırlatan Op. Dr. Mustafa Serkan Zaimoğlu, “Bütün bunları önlemek için babetlerinizin içine ortopedik taban desteği yerleştirmeyi unutmayın” diyor.

Kadınların gözdesi yüksek topuklu ayakkabıların ayak sağlığı için zararlı olduğu uzun yıllar sonra kabul gördü. Ancak son yıllarda kullanımı giderek artan babet ayakkabıların zararları konusunda ise toplumda henüz yeterli bilinç oluşmadı. Aslında ayakkabı seçimi ve ayak sağlığı ilişkisinde iki önemli nokta var: Kişinin ideal ayakkabıların özelliklerini bilmesi ve kendi ayakları için en ideal ayakkabıları tercih etmesi. Op. Dr. Mustafa Serkan Zaimoğlu da günümüzde kadınların sıklıkla tercih ettiği ayakkabılardan babetlerin ayak sağlığıyla ilişkisine dair merak edilen soruların yanıtlarını veriyor.

AYAKKABI SEÇİMİ AYAK ŞEKLİNE UYGUN OLMALI

İdeal ayakkabı için topuk yüksekliğinin 3-5 cm arasında olması gerektiğinin altını çizen Op. Dr. Zaimoğlu, ayakkabıda mutlaka ayağı destekleyen bir iç taban ve iç tabanın da ayak arkını yani ayağın kavisini destekleyen yükseltisi bulunması gerektiğini hatırlatıyor. Op. Dr. Zaimoğlu, ideal ayakkabıların özelliklerine dair şu bilgileri paylaşıyor: “Ayakkabının şoku emen ve doğru noktalardan esneyen bir dış tabanı bulunmalı ve topuklar olabildiğince geniş yüzeyli olmalıdır. Ayakkabıların önü ve yanları dar olmamalı, parmaklar yanlardan ve üst kısımlardan rahat edebilmelidir. Ayakkabı seçimi yaparken ayak şekli de göz önüne alınmalı, ayakkabılar ayağa tam oturmalı, özellikle bilek kısmı ayağı tutmalıdır. Sentetik malzemeli ürünler tercih edilmemeli, mümkünse gerçek deriden yapılmış ürünler kullanılmalıdır.’’

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SÜREKLİ BABET GİYMEK DÜZ TABANLIĞA NEDEN OLABİLİR

Babet ayakkabıların topuk yüksekliği bulunmadığı için yürüme esnasında tüm yükün ayak topuğuna binmesine neden olduğunu söyleyen Op. Dr. Mustafa Serkan Zaimoğlu, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Babet ayakkabıların iç tabanı düzdür ve ayak kavisini desteklemezler. Dış tabanları çok ince ve genellikle sert malzemelerden oluşur. Bu nedenle yürüme esnasında esneyemez ve sürtünmeyi azaltamazlar. Babet ayakkabıların ön kısımları genellikle dar olduğu için ayak parmakları sıkışır ve hareketsiz kalır. Ayrıca babet ayakkabılar yanlardan ve üst kısımlardan ayağı yeterince sarıp kavrayamaz ve ayak bileğine destek olamazlar.”

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Op. Dr. Zaimoğlu, babetlerin uzun süre kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek sorunları ise şöyle sıralıyor: Ayak, ayak bileği ve vücudun diğer bölgelerini etkileyen hastalıklara neden olabilir.
Topuğa binen yüklenmeden dolayı topuk dikenine neden olabilir.
Plantar fasiit dediğimiz ayak tabanındaki esnekliği sağlayan bağ dokusunun iltihaplanması hatta yırtılmasına neden olabilir.
Ayak kavisini desteklemediği için uzun kullanımlarda taban çökmesi hatta düztabanlığa neden olabilir.
Ayak bileğini yeterince desteklemediği için ayak bileğinde burkulma ve yaralanmalara, özellikle aşil tendonunun gerilmesine bağlı olarak aşil tendinitine neden olabilir.
Ayak parmaklarının sıkışmasına bağlı tırnak batmasına, ayak parmaklarında kireçlenmelere, ayak parmaklarında şekil bozukluğu ve kemik çıkıntılar oluşmasına, Halluks Valgus olarak adlandırılan ayak başparmak eğriliğine yol açabilir.
İnce tabanlarından ötürü ayakta nasır oluşabilir.
Yürüme esnasında topukta daha fazla yüklenmeye neden olduğu için yürüme dengesini bozar ve diz, kalça ve bel ağrısına neden olabilir. Uzun süreli kullanımlarda dizlerde kireçlenme oluşabilir.

Özellikle yaz aylarında kullanımı pratik olan ve şık görünen babetleri hayatınızdan tamamen çıkarmanız gerekmediği belirten Op. Dr. Mustafa Serkan Zaimoğlu, “Babet giyerken ayak sağlığınızı etkileyecek olumsuzlukların önüne geçmek için ayakkabının içine ortopedik taban desteği yerleştirmeyi unutmayın ve sürekli giymek yerine belirli aralıklarla kullanmaya devam edin” diyor.

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